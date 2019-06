El vídeo más surrealista del metro de Madrid supera los 23 millones de reproducciones: esta es la historia que hay detrás

Lleva más de 23 millones de reproducciones y no para de crecer. Un vídeo con una situación cotidiana se ha convertido en uno de los grandes fenómenos virales de los últimos tiempos en Facebook. Un bucle de interacciones casi infinito.

Todos ellos, salvo Javier, se conocían, ya que tienen en común el hobby de la interpretación. El proceso para reclutarlo lo cuenta García como si fuera una anécdota: “Nos hacía falta el papel de una persona mayor, no conocía a ninguno y publiqué una especie de casting en una página de Facebook para buscar una persona así. Solo me respondió él. Así que estaba dentro. La elección no pudo ser mejor”.

Con el grupo ya formado, se presentaron al concurso de Cronoteatro, que organiza la UCM para actuar durante la Semana de las Letras en el metro de Madrid. Y ganaron. “De 100 que se presentaban nos cogieron a nosotros junto a otros cuatro grupos. Ese era el premio: poder actuar teniendo un permiso. Y menos mal que lo teníamos porque una vez viendo el escándalo que se montó casi nos echan y se lo tuvimos que enseñar a los trabajadores”, explica García, que confiesa que lo presentaron el último día y en el último momento.

Pero como informan, el premio no se quedaba ahí. Tras los cinco días de actuaciones y para redondearlo, los cinco grupos presentaban sus obras en la estación de Chamartín ante gente invitada, ya que en ella están tanto los vagones más antiguos, desde los de 1919, como los de hoy.

“Algunas estaban ambientadas en el siglo XIX y sabías de antemano que era una obra de teatro, pero a nosotros se nos ocurrió hacer algo tan cotidiano como ceder el asiento”, comentan.

Santana, que se tuvo que poner dos bufandas para hacer el papel de embarazada, reconoce que al principio “daba un poco de miedo, porque es el metro y puede suceder cualquier cosa”, pero ambos concluyen que la experiencia fue genial.