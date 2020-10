El virólogo más prestigioso de Alemania habla claro sobre qué falla en España: dice lo que otros no se atreven a reconocer

Pero el virólogo ha subrayado algo más: en España no se han hecho tantas pruebas diagnósticas como en Alemania, por lo que cuando se ha querido reaccionar ya era tarde.

Drosten ha advertido de que no hay ninguna razón para pensar que en Alemania vaya a suceder algo diferente, aunque sí ha matizado dos aspectos. En su opinión, la estructura familiar allí es diferente a la de España porque tienen más hogares unipersonales, lo que provoca un mayor distanciamiento entre jóvenes y mayores. “Eso sin duda provocará que la epidemia crezca más rápido allí”, ha garantizado.

Christian Drosten, el homólogo de Fernando Simón en Alemania y considerado el virólogo más reputado del país, se ha referido a España como ejemplo de lugar donde las UCI ya están completamente llenas y ha apuntado una de las causas de la situación: no ha habido diagnósticos suficientes.

Con todo, Drosten ha avisado de que el virus es el mismo y las sociedades de ambos países están estructuradas de manera similar, por lo que ha insistido en que Alemania puede acabar igual que España si se relajan las medidas.

Por lo demás, el experto ha asegurado que la mayor parte de los contagios se están achacando a las reuniones familiares no porque esos números sean abrumadores, sino porque son las únicas situaciones que pueden reconstruirse y seguir la cadena de infección con facilidad.

Por eso, ha llamado a que todos los ciudadanos lleven un registro de sus contactos y que lo vayan rellenando todas las noches. Para eso, bastaría con escribir la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Dónde he estado hoy, dónde no me sentido muy cómodo?

El virólogo cree que si todo el mundo apunta los momentos en los que ha estado con demasiadas personas, en lugares cerrados, sin guardar la distancia de seguridad, aunque la mayoría llevase mascarillas, será mucho más facil seguir el rastro de los contagios.

“El segundo efecto es que todas las personas de la sociedad se darían cuenta más claramente de que en su vida cotidiana caen en situaciones de riesgo y las evitarían en el futuro”, ha añadido.

La preocupante situación que España vive con la pandemia está llamando mucho la atención en Alemania. De hecho, Drosten no es el único que se ha referido a ella últimamente.

Sin ir más lejos, la cadena de televisión alemana Deutsche Welle ha explicado recientemente que la crisis de España con el virus no se debe sólo a una mala gestión del Gobierno, sino a problemas que el país ya arrastraba desde antes del coronavirus.

En este sentido, afirmaba que en España la vida es cara y las grandes ciudades están “superpobladas”, por lo que se han convertido en verdaderos propagadores del virus.

“Según Eurostat, los salarios anuales netos de una familia española con dos hijos son, de media, 20.000 euros más bajos que en Alemania. Sin embargo, un estudio de Wohn-Magazin Magazyne muestra que un apartamento es solo un poco más barato en promedio”, resaltaba.

La televisión alemana señalaba que en España no hay muchas personas que puedan teletrabajar y que, además, muchos cobran en dinero negro, por lo que “no pueden darse el lujo de dar positivo en la prueba y el aislamiento adecuado es difícil en apartamentos compartidos”.