Macron arrincona a Le Pen por sus vínculos con Putin y domina el debate a tres días de las elecciones

LUDOVIC MARIN via Getty Images

Sorprendió de partida la actitud de un Macron gesticulante y volcado sobre su lado de la mesa, dando cierta imagen de superioridad, como sabedor de su ventaja en todas las encuestas. Tras su victoria en la primera vuelta, no hay sondeo que no le dé menos de siete puntos de ventaja sobre Le Pen (en las votaciones iniciales obtuvo casi un 5%). Sin necesidad de salir a la desesperada, Macron esperó su momento, que llegó en el segundo de los temas a tratar, la guerra en Ucrania. Ahí, el candidato a la reelección supo decantar pronto el debate y sentenció a una Marine Le Pen que no supo/pudo rechazar sus “vínculos” y “dependencia” con el régimen de Putin, tanto financieros como ideológicos. Hasta en sus folletos electorales salía el líder ruso.