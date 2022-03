Baldoví: "Feijóo ha echado por la borda en dos días la reputación de moderado"

Joan Baldoví (Compromís) conoce todos los secretos del Congreso de los Diputados. Es uno de los parlamentarios más requeridos y sus frases desde la tribuna se convierten en virales al instante. Le gusta la Cámara Baja, la disfruta, se afana en el debate. Pero reconoce que desde que entró la ultraderecha en la Carrera de San Jerónimo el ambiente ha cambiado mucho.

Son días difíciles. De repente se vive una guerra en Ucrania en pleno 2022. Él se reconoce un pacifista y confiesa, como ha hecho Pedro Sánchez, los dilemas morales que supone responder a la invasión de Vladimir Putin. Está de acuerdo con mandar armas a la resistencia ucraniana, bajo el paraguas europeo, pero se desmarca de la propuesta de aumentar un 2% el gasto en defensa, como ha avanzado La Moncloa. Y se fija en la crisis de refugiados, que le lleva a lo que pasó en España en 1939.

Observa, además, lo que está pasando en el Partido Popular. Todos en Madrid esperan ya a Alberto Núñez Feijóo y el parlamentario de Compromís advierte que en dos días ha echado por la borda su imagen de moderado. Le pide directamente que condene los gobiernos con la extrema derecha y exige que no se traspase más esa línea roja. Por eso espera, aunque tiene dudas, que se vea a un político “más estadista y responsable y menos barato”.

¿Qué está pasando en el mundo? ¿Se va a una Tercera Guerra Mundial?

Es algo que todos nos lo estamos planteando. Cuando la inteligencia norteamericana y Joe Biden avisaban de que Rusia iba a invadir, pocos lo creíamos o, en fin, éramos escépticos. Esto se ha cumplido. Cuando se decía que se podían atacar instalaciones civiles, dices que no se van a atrever. Y lo estamos viendo a diario. Claro, con las últimas noticias de estos ataques tan cercanos con la frontera de Polonia más las noticias de la inteligencia americana diciendo que parece que China sí que va a ayudar, pues sinceramente algunos tenemos miedo. Hay una canción de Raimon que decía que “cuando crees que todo se acaba, vuelve a comenzar”. Aún estamos haciendo películas de la II Guerra Mundial, no hemos acabado de digerir las grandes guerras de Yugoslavia y estamos viendo ya imágenes que creíamos que nunca veríamos. En fin, como padre, abuelo y persona, comienzo a estar inquieto.

Joan Baldoví SERGI GONZÁLEZ

Nadie se esperaba una guerra en Europa en 2022 y esto está haciendo que haya que reaccionar ante algo que no se había planteado. ¿Qué papel tiene que jugar España?

El mismo que Europa. Si para algo ha servido esta guerra, ha sido para reforzar nuestra vinculación con Europa. Hoy ya nadie duda de que una Europa unida puede hacer frente a los desafíos imperialistas de una potencia como Rusia. En este sentido, todas las medidas que se hagan deben ser europeas, conjuntas, coordinadas. No sólo las medidas de envío de armamento, las económicas son muy importantes para debilitar la resistencia rusa. Y, desde luego, las medidas humanitarias. Tenemos que saber que lo que nos pasó a nosotros en el 39 ahora está pasando en Ucrania. Cuando la gente aquí tuvo que pasar la frontera y refugiarse o emigrar a México, es lo que están haciendo ahora otros. Insisto: reforzar la idea de una Europa unida y pensar más en clave europea, y menos en lo que hacen otras potencias.

“Más que aumentar el gasto en armamento, lo que hay que incrementar es justamente el gasto en medidas sociales”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la situación plantea muchos dilemas morales. ¿Cuál es su posición sobre el envío bilateral de armamento a la resistencia ucraniana?

Todos hemos tenido dilemas, yo los manifesté públicamente porque soy un pacifista convencido. Ya lo expresé, pero creo que, por encima de todo, cuando un pueblo pide ayuda y defenderse tiene la absoluta legitimidad para su autodefensa. Por esto, estoy en contra de las armas, pero estoy a favor de que se ayude al pueblo de Ucrania a defenderse. ¿Y cómo? Antes de hacerlo de manera bilateral entre países, prefiero que haya una respuesta coordinada de la UE que se canalice a través de sus organismos. Es mucho mejor. Si ha de servir para algo, es para reforzar estos vínculos de la UE.

¿Qué le parece el anuncio del presidente del Gobierno de aumentar hasta el 2% del PIB el gasto en defensa en España?

No me gusta. Creo que lo que está esperando la gente es justamente que aumentemos las medidas sociales para proteger a los ciudadanos de la crisis que está generando esta guerra con los precios absolutamente disparatados de la energía, para ayudar a la gente que viene y a todo el tejido productivo. Veo pescadores en mi tierra que no han salido a faenar, industria de la cerámica que está ya con un ERTE, industria del textil que no puede fabricar con esta energía… Más que aumentar el gasto en armamento, lo que hay que aumentar es justamente el gasto en medidas sociales.

Baldoví SERGI GONZÁLEZ

El presidente del Gobierno arranca una gira por varios países para lograr que en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 se produzca un cambio en el mercado energético. ¿Lo va a conseguir?

Lo que parecía imposible ha sido. Entré en este Parlamento en 2012 y entonces parecía que la austeridad y los recortes eran lo único que podía solucionar la situación. De repente, grandes defensores de la austeridad se han vuelto grandes defensores de las políticas sociales del Estado para hacer gasto público para ayudar. Con esto está pasando lo mismo. Recuerdo que en los años 2014 y 2015 algunos pedíamos que se investigara a fondo el sistema eléctrico porque creíamos que era perverso. Con un 5% de gas está subiendo todo un 200, 300, 400 y 500 por ciento. Esto es una auténtica estafa y creo que se está abriendo camino aquella idea de que hay que desvincular el mercado eléctrico del sistema gasístico. Hay que ir a una cosa que dicen los liberales: que paguemos cada cosa por su justo precio. Oferta y demanda, y no precios trucados.

“Que se bajen impuestos, de acuerdo, pero a los que lo necesitan de verdad”

El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del día 29 un plan de respuesta a los efectos económicos de la guerra. ¿Va tarde? ¿Tendrían que aprobarse, por ejemplo, ya bajadas de impuestos en hidrocarburos?

Cuando uno va a la gasolinera y ve lo que le da, es porque ya es necesario que adoptemos medidas. Puedo entender que esperemos al 28 para ver si finalmente Europa decide que hay que desvincular el gas de los precios de la luz, pero en todo caso le diría al Gobierno que esas medidas las tenemos que aprobar con la mayoría que cada semana aprobamos las leyes. De aquí al 28, le diría al Gobierno: negocie con aquellos socios parlamentarios que hemos apoyado todas aquellas medidas que han hecho un poco mejor la vida de las personas.

El Gobierno quiere un gran pacto de Estado, ¿se puede lograr?

Se debería lograr y hacer política con mayúsculas pensando en las personas y en las empresas, no pensar en las próximas elecciones. En ese sentido, lo que diría es que algunos hemos sido muy responsables y hemos aportado nuestra parte para que se pudieran aprobar determinadas medidas que ayudaran a hacer mejor la vida de las personas. Le pediría a la derecha que por una vez en esta legislatura aprendiera que las personas deben estar por encima de sus intereses electorales.

Detalle de la entrvista SERGI GONZÁLEZ

Y las consecuencias afectan principalmente a las familias vulnerables, como pasó con la pandemia, creciendo la desigualdad.

Efectivamente. Por eso, cuando oímos a la derecha que se bajen impuestos, de acuerdo, pero que se bajen a los que lo necesitan de verdad. Los impuestos se deben subir o bajar en función de la renta que tenga cada persona. Veo lógico que se bajen los impuestos a las personas que no pueden vivir con estas subidas, pero también veo lógico que se suban, por ejemplo, a las eléctricas que están forrándose con este sistema perverso de fijación de precios de la energía. Bajadas sí, pero a los que lo necesitan. Subidas sí, a los que puedan pagarlo. Que todos arrimemos el hombro y no unos más que otros, que es lo que ha acabado pasando, por ejemplo, en la crisis financiera con aquellos recortes.

Ha dicho “forrándose”, es la misma expresión que ha utilizado Alberto Núñez Feijóo diciendo que se está “forrando” el Gobierno con los impuestos.

Me parece que el señor Feijóo en dos días ha echado por la borda toda aquella reputación de hombre moderado. Decir que el Gobierno se está forrando es una auténtica irresponsabilidad y más dicha por un político con toda la experiencia suya, que lleva doce años gobernando una comunidad. Él sabe que con esos impuestos se paga toda la política social de la comunidad. Con esos impuestos no se forra nadie, se paga el Estado del Bienestar. Me parece una boutade del señor Feijóo. Me gustaría, primero, que condenara los pactos con la extrema derecha de una forma categórica como le han pedido sus homólogos europeos, que moderara su lenguaje y que arrimara el hombro.

Baldoví SERGI GONZÁLEZ

Ha tenido muchos rifirrafes con el PP y Pablo Casado, ¿pero cómo ha visto lo que ha pasado en el partido?

Hace dos semanas Casado salía diciéndole al presidente que ya estaba bien y que compareciera y una semana después estaba fulminado. Prácticamente ha sido un jaque mate pastor. En fin, creo que ha sido inaudita la rapidez con la que se lo han cargado. Pero esto demuestra a veces lo dura que es la política interna y aquello que decía Andreotti que están los enemigos y luego los compañeros de partido.

¿Habrá un giro del PP con la llegada de Feijóo?

Esperaba sinceramente que sí, pero hacerse el sueco con el pacto de la extrema derecha y luego decir que no va con él y hablar de que el Gobierno se forra me lo pone muy dudoso. Espero ver a un Núñez Feijóo más estadista y responsable y menos barato como político. En política y tiempos difíciles, la responsabilidad es un haber.

“Ha sido inaudita la rapidez con la que se han cargado a Casado”

Se va a formar en Castilla y León el primer Gobierno en una comunidad con miembros de la ultraderecha, ¿ha traspasado una línea roja el PP?

Por supuesto, por supuesto. Y cuando traspasas una línea roja, ya es mucho más fácil traspasar las otras. Muchos políticos, pero fundamentalmente del PP, cuando traspasaron la línea roja de la corrupción, fíjese la cantidad de casos que han aflorado. Me produce miedo cómo se va a vivir en esos territorios con la ultraderecha en el Gobierno. Creo sinceramente que peor. Ahora se cuestionan derechos y libertades de la manera más dura cada día. Me gustaría, como ha dicho el PP europeo, que sea una anécdota y que no sea el principio de legalizar a la ultraderecha en los diferentes gobiernos. Con la ultraderecha las personas libres viviremos peor.

Baldoví SERGI GONZÁLEZ

El futuro vicepresidente de Castilla y León tiene expresiones como que el fútbol está lleno de “maricones”. ¿Están en peligro los derechos de la comunidad LGTBi?

Creo que con Vox en el Gobierno va a haber retrocesos en los derechos de las mujeres, de la minoría LGTBi, de todas las minorías. Cuando unos señores son capaces de diferenciar a los niños por el color de su piel y a los inmigrantes y no hacer presentes los valores cristianos de que todos somos personas con los mismos derechos, me produce temor. Creo que con la ultraderecha en los gobiernos se van a producir retrocesos en las libertades y vamos a vivir peor.

¿Cree que el PP estaría dispuesto a incluir a Vox en el Gobierno central?

Cuando eres capaz de traspasar una línea roja, tienes ya muchos menos escrúpulos. Espero que no lo hagan y que el PP europeo impida esto. Pero a la vista de declaraciones como las de la señora Ayuso o el señor Núñez Feijóo, no soy muy optimista.

“Con la ultraderecha las personas libres viviremos peor”

¿Se cree las explicaciones de Ayuso sobre los contratos de su hermano?

No, por supuesto que no.

El PP ya ha cerrado el expediente.

A veces la diferencia entre un político del PP y uno progresista, por ejemplo Mónica Oltra, es que ella ha dado todas las explicaciones, ha comparecido todas las veces que se ha pedido, ha dado toda la documentación sobre cualquier tema. La señora Díaz Ayuso primero impidió hablar a una diputada de las facturas de su hermano, luego salió diciendo que era sólo un contrato, después que tres, ha impedido una comisión de investigación… Ha cambiado de registro y de declaraciones varias veces. Al final, lo que no quiere Ayuso es asumir que la política del PP de ahora es la misma que la del Partido Popular de Esperanza Aguirre o de Ignacio González, de contratos a amigos y familiares.

Entrevista a Baldoví SERGI GONZÁLEZ

Citaba a Mónica Oltra, el PP ha criticado muchas veces en el Congreso a la vicepresidenta valenciana por el caso de las menores tuteladas, que se ha dado también en Baleares y en Madrid. ¿En qué ha fallado el sistema?

El sistema falló principalmente porque en los largos años del PP no se pusieron controles. Desde que estamos en el Gobierno, Compromís ha sido el que ha puesto esos controles. En este sentido, hemos sido ejemplares. Ahora hemos sabido que incluso la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y anterior consellera de Educación y Servicios Sociales, María José Catalá, ya tuvo un caso, que encubrió. No pusieron los mecanismos, preferían tapar. Hemos sido las fuerzas progresistas las que hemos puesto todos esos controles.

También hablando de Oltra, viene la imagen del acto con Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García… ¿Van a ir juntos en esa plataforma? ¿Qué va a pasar con la izquierda? ¿Qué papeleta va a tener Compromís?

Permítame que repita una expresión: cuando toque, regaremos.

No queda tanto para empezar a regar.

Cuando sepamos de qué se trata podremos decidir. Hasta el momento Yolanda Díaz no ha perfilado qué clase de proyecto es. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hablar con cualquiera, lo hemos demostrado. Hemos hecho pactos en las elecciones europeas, en las generales. Hemos sido personas abiertas a pactar con todo el mundo, pero tenemos que saber los términos de esos pactos. Tenemos que saber evidentemente con quién pactamos, cómo pactamos. En ese sentido, todo esto comenzará a despejarse cuando inicie Díaz su proceso de escucha. Para nosotros es fundamental primero que haya un respeto a aquellas opciones que representamos a un territorio. Somos una opción nítidamente valenciana y no nos diluimos en nada. Sería volver atrás. Pero estamos dispuestos evidentemente a hablar. Mi relación con Yolanda Díaz es magnífica y lo seguirá siendo. Tendremos que ver qué actores. Nuestra experiencia anterior con Unidas Podemos no fue muy satisfactoria, no tenemos un buen recuerdo.

“Hasta el momento Yolanda Díaz no ha perfilado qué clase de proyecto es”

Antes de las generales tienen que llegar las municipales, ¿será Joan Ribó el candidato en Valencia otra vez?

Ha aparecido una noticia que dice que Ribó no descarta.

Decía que sería muy difícil no repetir.Me parece que el mejor candidato de Compromís es Ribó. Lo ha demostrado durante estos siete años en la Alcaldía. Valencia es otra ciudad y figura en los rankings de donde mejor se vive en todo el mundo. Una ciudad reconocida, amable, donde se puede ir en bicicleta, donde se vive bien, y una ciudad que respeta los derechos de todo el mundo. Recordemos que se han hecho muchísimas cosas en diseño, en derechos LGTBi, en ciudad amable para el transporte. Es un referente para todo Compromís. Ribó, el mejor candidato.

¿Y Oltra será la candidata a la Generalitat?

Será dentro de Compromís lo que quiera ser y tendrá todo muy respaldo.

¿Y el futuro político de Joan Baldoví? ¿Está contento en el Congreso? ¿Quiere repetir en 2023?

Soy una persona que, como decimos los valencianos, donde está se encuentra. Soy muy feliz en el Congreso. Estoy en un momento espléndido de mi vida. Me lo paso bien haciendo mi trabajo, pero si mi partido decide que mi futuro está en Valencia o en mi casa, soy una persona que donde estoy me encuentro, insisto.

Detalle de la solapa de Joan Baldoví SERGI GONZÁLEZ

Una queja que tienen los socios del Gobierno es que no les dan mucho cariño desde Moncloa. ¿Cómo es su relación con ellos? ¿Tendrían que hablar más con ustedes o llevar mejor preparados los pactos?

En el Gobierno hay de todo. Tengo una relación muy buena con algunos ministerios como los de Trabajo, Ciencia, Seguridad Social y Transición Ecológica.

¿Con María Jesús Montero qué tal?

Tengo una relación cordial, pero muchas cosas pendientes. Fundamentalmente el sistema de financiación que para nosotros es absolutamente fundamental. Lleva siete años caducado. Se ha hecho un primer paso pero, en fin, después del uno viene el dos. En este sentido, lo que no quiero es que esto se vaya retrasando. Mi relación es buena, pero tiene que hacer mucho más. Y sería bueno que el presidente del Gobierno tuviera un poco más de amabilidad y empatía con los que le hicimos presidente.

“Sería bueno que el presidente del Gobierno tuviera un poco más de amabilidad y empatía con los que le hicimos presidente.”

¿Cómo es estar al lado de los diputados de ultraderecha? ¿Tiene relación con Abascal?

A veces hablo con alguno, con Abascal no. No he hablado nunca, no creo que hable nunca Con Espinosa de los Monteros tampoco. Con algunos sí que puedo hablar, o saludo. Saludo hasta el sol de mediodía. La educación no está reñida con nada. Pero a veces es complicado. Por ejemplo, cuando oí una vez desde el escaño “eso no me lo dirás fuera”. En fin, me pareció que se están traspasando algunas de las líneas que no se deben, en lugares que deberíamos ser ejemplo. O cuando oímos a un diputado de Vox llamar “bruja” a una parlamentaria. A veces cuesta contenerse y no sacar el carácter, pero intentamos ser educados y mantener las formas y el decoro en una institución que es la representación del conjunto de los ciudadanos.

Baldoví SERGI GONZÁLEZ

¿Desde que entró Vox en el Congreso ha visto que se haya producido una degradación de la vida parlamentaria?

Sí, sí. Había broncas y algún grito, pero desde la entrada de la ultraderecha el ambiente ha cambiado mucho.

Sus frases en la tribuna se convierten en virales, ¿cuál es la fórmula del éxito? ¿Cómo prepara las intervenciones?

La fórmula está en tener poco tiempo. Tienes que agudizar el ingenio para que el mensaje llegue. Si tienes un minuto y medio, hay que comprimir mucho y que una frase sea el reflejo de todo lo que quieres decir. Y en tiempos en los que la inmediatez y lo breve priman en las redes, pues intentamos ayudar en ese sentido, para tener un mayor impacto.

