Pablo Iglesias: "Sánchez es un monárquico convencido, yo soy republicano"

Me llama la atención, creo que ERC ha entregado muchísimos votos a En Comú Podem, revelando lo que muchos han interpretado como un complejo de inferioridad hacia los posconvergentes, planteando que ellos van a gobernar con los posconvergentes. De lo que se firma en una campaña a lo que después se hace hay mucha distancia, pero creo que esto revela clarísimamente quién está proponiendo un Gobierno de izquierdas. La única fuerza política que está proponiéndolo es En Comú Podem. Eso lo van a tener en cuenta muchos electores que quizá habían pensado que su opción podría ser el PSC pero que cuando han escuchado al candidato del PSOE decir que no rechazaría los votos de Cs, PP e incluso de Vox dicen que ni hablar. Pero también hay muchos votantes de Esquerra a los que les acaban de decir que van a gobernar con los posconvergentes y dicen “pues para eso voto a En Común Podem”.

Evidentemente no. Respecto al navajeo que es habitual en campaña yo quiero tomar distancia. Creo que a la gente no le gusta eso. Que haya costumbre de navajazos en una campaña, pues sí, pero no quiero entrar ahí. Conozco a Illa y Junqueras, he leído esta polémica que han tenido, y creo que es navajeo político. La gente ve con desprecio en su casa a los políticos con ese tipo de acusaciones.

Creo que dije una obviedad. Cuando uno ve lo que están haciendo los brazos mediáticos del poder… Por desgracia en España hay muy poquitos poderes mediáticos que sean contrapoderes. Por el contrario, en la medida que son propiedades de fondos de inversión y de grandes empresas, son brazos mediáticos del poder. Creo que nadie con honestidad podrá negar cuál es el candidato al que más apoyan los poderes mediáticos. Creo que esta reflexión la compartirá cualquier persona: jamás los poderes económicos y mediáticos han empujado a un candidato que vaya a hacer políticas de izquierdas. Decir esto no puede ofender a nadie, es decir la verdad. Creo que en el Gobierno de España se ve clarísimamente que las medidas de izquierdas que hemos sacado adelante tienen mucho que ver con nuestra presencia y nuestro empuje. A veces, incluso somos muy cabezones para hacer que se cumpla el acuerdo de gobierno que firmamos. Lo sabe todo el mundo. Creo que el candidato del PSOE no se puede ofender porque digamos una cosa que es evidente.

¿Pensamos lo mismo respecto a lo que habría que hacer en las políticas de vivienda y respecto a los grandes propietarios y los fondos buitres? Pues claro que pensamos diferente. ¿En lo que respecta a las pensiones y si hay que recortarlas o no? Pues no. Respecto a la actualización del salario mínimo, pensamos diferente. Y sobre el alcance del ingreso mínimo vital, pues pensamos distinto. Es lógico que la gente lo sepa. Además, la gente se ha dado cuenta de que precisamente porque hay esos debates hay cosas que ocurren. Si no se hubiera debatido, ¿se hubiera podido acabar con los desahucios sin alternativa habitacional o con los cortes de suministros? La gente lo sabe. Hay gente que me dice “bendito debate” si eso sirve para que este Gobierno haga algunas políticas de izquierdas. Y hay otro elemento sobre el que quiero reflexionar.

¿Hay un riesgo real de ruptura o habrá coalición hasta 2023?

Ningún riesgo porque la coalición no se fundamenta ni en el buen rollo ni en la cordialidad, que existe. La tengo con el presidente. Pero nuestra relación no se fundamenta en que seamos muy amables el uno con el otro, sino en una correlación de fuerzas muy precisa que fue lo que dio origen al Gobierno de coalición. No lo hay porque el PSOE quisiera, evidentemente no quería, pero no le quedó más remedio. Tampoco le quedó más remedio que firmar un acuerdo con nosotros, que a mí me gustaría que llegara más lejos pero que me sirve como mínimo común denominador para definir la lealtad. A partir de ahí, la correlación es muy clara. El Gobierno de coalición está blindado porque además es lo único que puede ofrecer estabilidad a España, cualquier otra alternativa nos llevaría a una situación de inestabilidad que no se puede permitir el país. A partir de ahí, ¿va a haber debate? Mucho. Habrá portadas y tertulias con escándalos, pues claro que sí, pero eso forma parte de cómo son las reglas del juego. Pero claro que está garantizado el Gobierno de coalición por mucho que les pese a algunos.

¿Cómo es su relación con Sánchez?

Siempre hemos tenido una relación cordial, independientemente de que en las relaciones políticas se expresan las diferencias. Pero la relación es correcta y cordial. Comprendo que puede tener cierto morbo periodístico, si se cuentan chistes, se hacen bromas o se llevan bien o mal… Pero eso es lo de menos. La relación no se fundamenta en el buen rollo que tengamos, se fundamenta en una correlación de fuerzas y en un acuerdo de gobierno. Por muy buen rollo que tuviéramos, si no existiera esa correlación, no habría Gobierno de coalición. Eso lo tiene que entender todo el mundo.