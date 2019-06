¿Es peligroso comprarse gafas de sol en Zara, Mango o H&M?

¿Descartamos entonces las gafas de tiendas como Zara, Mango o H&M? “Yo no me fiaría”, asegura Benitez. “Por mucho que tengan el sello CE (certificado de calidad de la UE), no es garantía suficiente. Hoy en día ese sello incluso se falsifica para las imitaciones”, continúa. “La montura puede ser buena y bonita pero lo que importa y lo que hay que revisar son las lentes, si no, estamos igual que en el top manta”, añade García.

La salud ocular todavía continúa siendo una asignatura pendiente para los españoles. El oltalmólogo José Benitez explica que según algunos estudios estaríamos dispuestos a cambiar diez años de nuestra vida por no quedarnos ciegos, pero no cuidamos suficiente la vista porque los daños “son a largo plazo”. “Los dentistas y los dermatólogos han coseguido concienciar a la salud pública, nosotros todavía tenemos que trabajar para que la gente entienda la importancia de las revisiones periódicas y la prevención”, sentencia.