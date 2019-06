'Esas cosas que se dicen y son tan extrañas', así, sin más

Esta es la historia de una cita a ciegas. La que se produce tras una invitación que llega de Buenos Aires a ver una obra que solo va a estar dos días en el Teatro 9Norte de Madrid, una de esas pequeñas salas off que hacen de la capital un verdadero hervidero teatral. Una obra con un título tan largo como Esas cosas que se dicen y son tan extrañas, escrita y dirigida por Macarena Trigo. Una española que lleva residiendo en Argentina 15 años, fruto de ese trasiego de profesionales del teatro que hay entre uno y otro lado del Atlántico. Una cita a ciegas en la que se produjo un enamoramiento a primera vista. El enamoramiento se debe a la indeleble impresión que causan su texto, su dirección, sus magníficos actores y su música que acompañará durante un tiempo largo a quien haya visto la obra.

Obra que cuenta la historia de una pareja, una de tantas, en una habitación cualquiera de un hotel cualquiera en Calafate. Han llegado allí porque ella, escritora, ha ganado un concurso de cartas de amor cuyo premio es una visita a esa maravilla natural que es el Glaciar Perito Moreno, que se resquebraja y al hacerlo es capaz de anular el motorcito que nos tiene todo el rato cuestionando, dudando, midiendo. Ella ha invitado al hombre que ama, que lleva amando desde hace 3 años. Él, el amado, no sabemos muy bien porqué está allí. Se sabe amado, pero no sabe qué hacer con ese amor. ¿Qué hacer con esa tensión en una pequeña habitación en la que les han dado una cama de matrimonio y no dos camas separadas como ella dice que pidió?

No esperen grandes respuestas a esta pregunta. Tampoco hay que esperar la brocha gorda. Todo es, como la música de la función, sutileza y normalidad. La necesidad de ella de retener su deseo, su instinto, para no perder al sujeto amado de su lado. La necesidad de él tal vez sea la de dejarse amar, y la de extrañarse por ser amado, él que nunca hizo menos para enamorar a alguien.