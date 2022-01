Europa Press News via Europa Press via Getty Images

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé se ha convertido en trending topic este lunes por las declaraciones que ha hecho sobre las grandes multinacionales de comida rápida como McDonalds.

En un encuentro con Libertad Digital, el dirigente del partido de Abascal ha afirmado que este fin de semana ha estado en Roma y que ha sentido mucha envidia por “un detalle muy tonto”.

“La mayor parte de los bares, pizzerías... siguen siendo italianos. Hay una voluntad clara en Roma de seguir defendiendo lo suyo”, ha asegurado Buxadé, que ha puesto como como ejemplo de lo contrario a Madrid y Barcelona: “Por desgracia ahora vas por las calles de Barcelona y Madrid, podría decir el nombre de 26 multinacionales que tienen ahí sus puestos de comida rápida”.

“Pues a mí me da pena. ¿Eres nacionalista? Sí, soy nacionalista, no me gusta ver determinados logos de las multinacionales de la alimentación inundando nuestras ciudades cuando tenemos una alimentación y una calidad en España brutal”, ha asegurado el eurodiputado, que ha afirmado que ahora los restaurantes españoles son “para la gente adinerada, que es quienes se pueden permitir comer en determinados sitios”.

“Y los niños se dan cuenta: papá, aquí no hay McDonalds. Lo siento, al final he tenido que decir la marca. Te ponen la M allá por donde vas, en cambio el restaurante de toda la vida tenía un letrerito amable, coherente con el propio edificio, con una unidad estética”, ha afirmado.

