Es muy probable que estés poniendo mal el lavavajillas

Colocar recipientes y sartenes grandes hacia abajo. Los objetos grandes deberían colocarse de lado, no bocabajo. “Es especialmente importante si el lavavajillas es viejo y no tiene un brazo aspersor superior, ya que si hay una olla o una sartén bloqueando los chorros de agua, esta no llegará a la bandeja superior”, asegura Aleka Shunk, bloguera de cocina de Bite Sized Kitchen.