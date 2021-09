Por qué hay tantas vacunas para el coronavirus y ninguna (todavía) para el VIH

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images Una enfermera prepara una inyección de la vacuna del covid en Ogijares (Granada) el 30 de agosto de 2021.

El 5 de junio de 1981 se describieron las primeras manifestaciones de un cuadro clínico que luego pasaría a llamarse síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Cuatro décadas después, la ciencia y la medicina han avanzado enormemente, y esa epidemia no es la que era, pero la meta de la erradicación del VIH —el virus que provoca el sida— aún parece lejana.

Hablar de pandemia no es sólo —o no debería ser— hablar de covid . “Hay otra pandemia que lleva más de 30 millones de muertos en los últimos 40 años”, recuerda Javier Sánchez.

Como de lo que no se habla no existe, hoy quería contaros una cosita: hoy me pusieron la segunda dosis del ensayo clínico Mosaico para encontrar una vacuna para el VIH. Importante: siguen buscando voluntarios. Os comparto preguntas y respuestas que me hice antes de empezar 🧵↩️ pic.twitter.com/EPRui5CZi4

Además, reconoce el joven, siente “algo de vértigo”. “Digo: ‘Mira que si esta vacuna funciona, va a ser impresionante, algo histórico, y me encantaría formar parte de ello’”, afirma. Para Sánchez, en cualquier caso, “los héroes y heroínas son los científicos que en tiempos de covid han decidido seguir investigando esto”.

Los requisitos para participar en el ensayo son tener entre 18 y 60 años, ser hombre o persona trans que tiene sexo con hombres o personas trans, ser VIH negativo y no usar PrEP, un tratamiento profiláctico para quienes no tienen VIH pero tienen mayor riesgo de contraerlo.

“Cuando lo comparan con el covid, la gente se sorprende mucho” al pensar que ya han pasado 40 años desde el inicio de la pandemia del sida y todavía no hay vacuna, comenta el médico. Sin embargo, los motivos son algo menos evidentes y algo más complejos de lo que a priori parece. “El VIH es un virus muy diferente del covid, tiene muchísima más variabilidad genética”, explica Vicente Descalzo. Esto quiere decir que “muta mucho, y eso hace que pueda escapar a posibles mecanismos de inmunidad que podamos crear”, apunta.

Por otro lado, prosigue el experto, “cuando una persona sana se infecta de covid, lo más probable es que pase la infección y se cure, mientras que en la infección por VIH no es así”. En el caso del VIH, la “curación” no es lo natural; “el virus se integra en alguna de las células de su cuerpo y hace que el organismo no pueda eliminarlo, con lo cual no contamos con ese modelo natural que podamos copiar para crear una vacuna”, abunda Descalzo. Y concluye: “Esto hace muy difícil la elaboración de una vacuna”.

La enfermedad en sí, el sida, ya no se desarrolla en la mayoría de las personas con VIH una vez que acceden a diagnóstico y tratamiento antirretroviral. El problema es que los países en desarrollo tienen acceso limitado a este fármaco, y que una de cada cuatro personas infectadas en todo el mundo no sabe que vive con el virus. “Lo peor del VIH es no saber que se tiene”, reconoce Juan Ramón Barrios. Pero hay otro lastre que arrastran esas personas, que se llama estigma, y muchas veces tiene que ver con la desinformación.

Los prejuicios y el estigma “siguen pesando”

“El estigma viene desde el comienzo de la enfermedad, por la identificación con el colectivo homosexual, con el sexo y las drogas, por la falta de información y por la mortalidad de entonces”, explica Barrios. “Esas etiquetas siguen pesando”, lamenta, y mucha gente ni siquiera sabe cómo se transmite el virus o qué supone a día de hoy ser positivo.

Vicente Descalzo no se cansa de repetir que “indetectable es igual a intransmisible”. Esto es, “las personas que toman tratamiento consiguen una ‘carga viral indetectable’”, aclara, y esto hace “que la infección no evolucione” y que “la persona ya no pueda transmitir el virus”. “Este mensaje tiene que llegar a la población general”, pide Descalzo.