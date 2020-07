Eva Llorach: “Estoy deseando que cuando veamos cualquier atisbo machista nos dé un golpe en la cara”

Netflix La actriz Eva Llorach.

Eva Llorach (Murcia 1979), la que fue Actriz revelación en la gala de los Goya 2019 a los 40 años, ya está en todas partes. Poco después de ganar el cabezón seguía compartiendo piso porque “el Goya no garantiza nada a nivel económico”. Ahora, la intérprete puede vivir por fin de su trabajo, al que se le suma un nuevo proyecto: la serie Campamento Albanta, en ATRESplayer Premium, la plataforma de Atresmedia.

El thriller —de la que se podrán ver dos capítulos cada domingo desde este 26 de julio—, cuenta la historia de un campamento aislado. Allí, un grupo de adolescentes convivirá durante un mes con el objetivo de llegar a conectar, emocional y físicamente, con la naturaleza, con la vida en comunidad y con la consciencia de uno mismo.

La actriz de Quién te cantará y de Élite cuenta cómo es ser una artista emergente en la madurez, explica que un premio no es garantía de nada y, como siempre, saca su lado feminista para reivindicar que la sociedad aún no ha despertado.

¿Qué pasa con Campamento Albanta que parece tan especial?

Ya he descubierto cómo lo podemos calificar: un thriller sobrenatural. Es una serie atípica en el panorama de las series españolas, no tiene nada que ver con las series que se han hecho en España hasta el momento. Es una cosa muy extraña. En realidad el principal referente es Lost, se acerca al realismo mágico entre lo cotidiano y lo extraordinario.

¿Alguna pista más que podamos conocer?

El campamento lo crea mi personaje, Idalia, para que su hijo se recupere y de paso ayudar a adolescentes con traumas como bullying o intento de suicidio a través del contacto con la naturaleza. No todo es lo que parece porque el campamento es un poco inquietante, no sabemos qué está pasando y lo bueno de la serie es que queremos descubrirlo todo el tiempo. Te deja muy arriba porque cada personaje esconde algo.

Hoy en día la mayoría de actores emergentes no supera los 30 años. Eres la Belén Rueda de esta época.

Me gusta eso (ríe). Lo llevo con naturalidad. Llego mucho más tarde que los demás, pero mi carácter hace que esté todo el tiempo aprendiendo. No es algo que tenga que ver con la edad, aprendo de jóvenes y de mayores. Me siento como una aprendiz, amateur, porque siempre me he sentido profesional, pero aprendiz del tiempo.

Diste un cambio radical a tu vida cuando decidiste probar suerte como actriz en Madrid. ¿Fue una decisión loca?

Quería hacer cine desde otro lugar y le propuse rodar un corto al que era mi pareja. Me dijo que sólo si yo lo protagonizaba. Cuando me pusieron la cámara delante pegué ese cambio radical, entré en la escuela, acabé los cuatro años, hice teatro en Murcia y compaginé eso con otro trabajo. Me estaba tomando un tiempo para decidir si venirme a Madrid porque en Murcia no se hace cine, y lo hice.

“Los premios son un extra que no te dan trabajo”

¿Has tenido que ganar premios, principalmente el Goya, para que llegue todo lo demás? ¿Funciona así este país?

No creo que los premios hayan tenido nada que ver en nada de lo que me ha pasado. Lo que me ha dado trabajo ha sido Quién te cantará, no el Goya. El Goya es un extra que puede haber hecho que la gente vea más la película, pero no es el premio en sí, ha sido el trabajo. Ramón Salazar quiso contar conmigo para Élite después de la première de la película. No había ganado nada aún. Los premios son un extra que no te dan trabajo.

O sea, que ya no compartes piso.

(Ríe). Ahora mismo comparto piso por una opción vital, y con menos personas, con una amiga y mi perrita, pero porque me aparece. Pero es verdad que ha llegado ese punto en el que ya puedo vivir de mi trabajo.

¿Crees que antes el cine era la lanzadera de los actores y ahora lo son las series?

Creo que sigue siendo por igual, quizás las series dan más visibilidad, pero no es el público el que da el trabajo. La gente que tiene que ver tu trabajo y darte el papel son los directores.

“Hay una serie que le ha gustado a mucha gente en la que veo cierta misoginia y nadie ha reparado en ello. Da rabia que todavía, en este momento, no nos salte a la cara”

Estrenas en una plataforma. ¿Las series tienen salida en la televisión en abierto?

Es horrible decir esto, pero no veo la televisión y es verdad que sólo veo plataformas de pago. Algún programa de vez en cuando, pero muy poca cosa. No sé si es más rentable ponerlo en la tele o en la plataforma, aunque la plataforma llegue a más público, no tengo ni idea.

Hace unos días escribías en Instagram: “Tengo tantas cosas que decir que mejor no digo nada”. Puedes decirlas ahora.

Era algo sobre una serie que acabo de ver, que le ha gustado a mucha gente, en la que veo cierta misoginia y nadie ha reparado en ello. Da rabia que todavía, en este momento, no nos salte a la cara. Estoy deseando que cuando veamos cualquier atisbo machista o misógino nos dé un golpe en la cara, pero nos dé fuerte, y de momento eso no pasa. No nos damos cuenta, incluso gente muy feminista no se da cuenta.

¿Me vas a decir el nombre de la serie?

No, porque aun estoy reflexionando sobre ello.