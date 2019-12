Desde 2009 resuena en mi cabeza, como un mantra, “Wish you hard” de La Flamme, con la espectacular voz de Stefanie Ringe; si no la conocen, les diré que es el tema central de Mapa de los sonidos de Tokio. Cada vez que la escucho recuerdo no solo esta excelente película, sino a Isabel Coixet, la cineasta que decidió ir contracorriente y abjurar de toda frontera humana y artística.

En su primera ficción seriada, Foodie Love, Coixet ha vuelto a conmocionarme como lo hizo, hace una década, con su particular mapa tokiota. Porque Foodie Love es un alegato a los placeres sensuales que se inician con el arte culinario, pero no se limitan exclusivamente a él. Y es que la gastronomía, deleite generalizado sin patrón ni bandera, vehicula ocho capítulos que parecen entregados por completo al disfrute del arte del buen comer, siendo, en realidad, un pretexto para realizar un recorrido existencial que muestra lo que es, y lo que significa, ser humano en la era de la postverdad.