Las 5 frases más pasivo-agresivas que dice la gente en el trabajo

“Es muy fácil defenderse: ‘Ah, no, no quería decir que no lo estés haciendo bien. Yo quería decir esto otro’”, comenta el psicólogo Ryan Howes. “El problema es que no son constructivas para nadie, porque la otra persona igual no lo entiende y tú no te quedas a gusto porque no has dicho lo que querías decir. Simplemente estás lanzando la piedra y escondiendo la mano”.