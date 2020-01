Gregorio Ordóñez explicado a los más jóvenes: el crimen que puso el primer clavo en el ataúd de ETA

Casi sin darnos cuenta—porque pronto se acostumbra uno a lo bueno—, España ha salido de las tinieblas del terror etarra. 829 muertos, miles de heridos, secuestrados, extorsionados y amenazados después, la banda ha perdido, les hemos ganado, simplemente. La calma que da saber que no habrá más sobresaltos—ni coches bomba ni disparos ni zulos— amenaza también la memoria, pero es necesario rescatarla: cuando hay nuevas generaciones que tienen que buscar en la Wikipedia quiénes eran estos sanguinarios, toca rescatar a figuras sin cuya pelea ese fin no habría llegado. Una de ellas es la de Gregorio Ordóñez, asesinado hoy hace 25 años.

Por qué fueron a por él

Teniente de alcalde por el PP en San Sebastián y parlamentario vasco, a Gregorio Ordóñez Fenollar (Caracas,Venezuela, 21 de julio de 1958) lo mataron el 23 de enero de 1995 cuando comía con tres compañeros de trabajo en la parte vieja de su ciudad. Un lunes cualquiera, una reunión más, acabada por un tiro en la nuca. A sus 36 años, tenía una carrera política de tres lustros a sus espaldas, un prometedor futuro en las elecciones de ese año, una esposa profesora (Ana Iríbar) y un crío de 14 meses (Javier).

Y tenía algo que molestaba mucho a los etarras: “ideas claras”, “compromiso”, “valentía”, “capacidad crítica”, “personalidad”, “un compromiso inquebrantable con la convivencia pacífica”, “honestidad”, “brillantez”, “un intenso deseo de cambiar la sociedad”... Así lo ven sus compañeros de entonces, sus amigos y sus allegados, en textos que estos días recuperan su recuerdo y que recopila la fundación que lleva su nombre.

Hijo de turolense y valenciana, dueños de una lavandería industrial levantada regresar de la emigración en Venezuela, periodista de formación, se enroló en las Nuevas Generaciones del PP (entonces Alianza Popular) y en 1983, con 24 años, fue elegido concejal. Fue un hacedor de alcaldes, facilitando Gobiernos de Eusko Alkartasuna y el PSOE, y ocupó carteras municipales relacionadas con el Urbanismo, el Turismo y los Festejos. Tres veces fue cabeza de lista de su partido en Donosti, y lo iba a ser una cuarta, pero lo asesinaron.

Si sólo nos quedamos con los bajos datos que hoy cosecha el partido de Pablo Casado en San Sebastián—Borja Sémper aparte— nos equivocamos: Ordóñez hizo que el PP fuese la fuerza más votada en las elecciones europeas de 1994, en plena capital de Guipúzcoa, y cuatro meses después de su atentado, en mayo, hizo lo propio en las municipales. Su efecto perduraba.

“Me metí en política porque quiero mucho a mi tierra y no quiero verla doblegada por el yugo de los pistoleros de ETA”, dejó dicho entonces. Con esos valores, dispuesto “a no dejar margen” a los asesinos y más centrado en el bien de los ciudadanos que en las luchas partidistas, se convirtió en una persona incómoda para la banda, no para los vecinos que lo abordaban de camino al Ayuntamiento cada día, con sus problemas. Su jornada empezaba siempre con dos horas de atención a los donostiarras. Todo el mundo sabía el camino que hacía de su casa al trabajo. Sin escolta, a la que renunció, pese al ambiente hostil y amenazas como estas: