¿Hablar de desigualdad? Hablemos de pobreza

HUSSEIN FALEH via Getty Images

HUSSEIN FALEH via Getty Images

Habitualmente se tiende a hablar de pobreza, así como de desigualdad. Estos dos conceptos, muy utilizados en la ciencia económica, se han mostrado siempre como el gran reto a combatir por los economistas. Sin embargo, en ocasiones, estos conceptos tienden a generar confusión en una población que no logra distinguir la realidad que ambos muestran. Pues, como digo, hablamos de términos similares, pero no iguales.

Antes de nada, debemos entender que desigualdad no es lo mismo que la pobreza. Pues, como también sabemos, dentro de la pobreza tenemos diversos tipos de pobreza, así como diversas mediciones en cada uno de ellos. Por esta razón, no es lo mismo hablar de pobreza relativa que de pobreza absoluta. Como he explicado en numerosas ocasiones, mientras la pobreza absoluta muestra la pobreza de todo aquel ciudadano que vive por debajo del umbral mínimo establecido por la ONU, la pobreza relativa mide la renta de una ciudadanía determinada, en relación con el resto de ciudadanía que vive en dicho territorio.

Así pues, si tenemos en cuenta la pobreza absoluta, esta no ha dejado de decrecer con el paso de los años. Atendiendo a lo que muestran los indicadores, mientras que en 1981 el número de personas que vivían con menos de 1,25 dólares al día, de acuerdo con las cifras que da el Banco Mundial, era de 1.940 millones, en 2008 eran 1.209 millones de personas. De la misma forma, hasta nuestros días, esta cifra no ha dejado la tendencia decreciente que previamente mostraba, situándose dicha cifra en los 736 millones de personas a finales de 2015. Si bien hablamos de un problema muy serio, la tendencia muestra un descenso bastante acusado en los últimos años.