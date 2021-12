Hablar de suicidio no provoca efecto llamada: "Es preventivo y disuasorio"

“Estamos totalmente convencidos de que, con un tratamiento adecuado, no tiene por qué existir efecto contagio de ninguna manera”, señala el primero. En el mismo sentido, el segundo afirma que “el debate no es si hay que informar o no”: “Claro que hay que informar, pero hay que hacerlo bien”.

Efecto Werther y efecto Papageno

Hablar de ello pero de manera responsable

“Hablar públicamente de suicidio, si se aborda bien la noticia, no tiene un efecto contagio. Y hablar bien significa no dar detalles morbosos, alejarse del sensacionalismo, que no aparezca en portada la palabra suicidio...”, menciona entre otras buenas praxis. “Siempre planteo esto a los periodistas que me preguntan: hazte a la idea del impacto que va a tener en los familiares, y si se tratara de uno tuyo qué te impactaría leer”.