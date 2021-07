Hablaremos de Pilar

Pablo Cuadra via Getty Images

Sus amigos cercanos me iban contando que Pilar se encontraba cada vez más débil, que el encierro de la pandemia estaba siendo especialmente duro para mujeres activas como ella, que ya no salía a dar paseos, como han hecho todos los artistas que, venidos de fuera, han aprendido a amar Madrid reflejado en los estanques del Retiro.

Esas noticias me traían Fernando Marín, Jorge Bosso, Amparo Climent, Juan Diego Botto... Algunos de esos actores con los que, junto a Pilar, he compartido duros momentos de nuestra historia reciente, desde las grandes huelgas generales a la impresionante manifestación en solidaridad con los golpeados por la negra sombra del Prestige. Desde las manifestaciones contra los atentados de la T-4 al NO a la Guerra, la incansable lucha contra la violencia machista, o la solidaridad con el pueblo saharaui.