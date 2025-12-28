Marta Oriz, experta en marketing: "La fiesta de Navidad de empresa más cara que he organizado llegó a los 120.000 euros"

Prácticamente, todo el mundo relaciona la Navidad con la familia, los amigos, los regalos; pero en los últimos tiempos también con las cenas de empresa. A finales de año, las empresas se reúnen durante estas fechas para olvidarse de los balances para comer y beber. En muchas ocasiones, los gastos de estos grandes eventos corren por parte de las empresas, pero ¿cuánto se gastan realmente?

Marta Ortiz, mánager de la agencia de marketing Primera Impresión y que se encarga de organizar este tipo de eventos cada año, asegura, en conversación con Informativos Telecinco, que "el precio es muy variable. Hay empresas que se gastan 3.000 euros y otras que llegan hasta los 100.000". "La media de nuestros eventos de Navidad suele ser de 15.000 a 20.000".

En esta línea, asegura que "la fiesta más cara que nosotros hemos organizado alcanzó los 120.000 euros. Fue una comida para 500 personas en la que el menú por individuo costaba 150 euros". "Ya solo la comida llegó a los 75.000 euros". "Sin embargo, también hemos organizado fiestas de Navidad mucho más baratas, como la de un centro día para personas mayores, donde la inversión máxima fueron 3000 euros", explica en declaraciones al canal de televisión.

Tal y como reza la publicación, su empresa se encarga de "absolutamente cualquier detalle que su cliente pueda necesitar". "Incluso si nos piden nieve artificial durante la fiesta", bromea. Sus funciones abarcan el branding, la publicidad, el diseño del roll up, el photocall, luces, sonido, dj, decoración, material, merchandising, catering y gestión de las redes sociales.

Gracias a su experiencia, la experta ha desglosado una lista de las posibles necesidades de una fiesta de Navidad y sus precios. En ella, destacan los conciertos en vivo, que podrían llegar a los 1.380 euros; también los fotógrafos profesionales, que podrían llegar a los 650 euros. Ella estima que un evento económico podría costa 3.500 euros; uno moderado, 5.500 euros; y uno lujoso superaría los 7.500 euros.