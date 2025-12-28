2025, el año que cambió la manera en la que vestiremos

Si hace un año el lujo silencioso parecía la tendencia imperante en grandes firmas, tiendas de fast fashion y en la calle, parece que los últimos doce meses han servido para que se vaya disipando. Ha sido poco a poco pero los debuts de diseñadores como Matthieu Blazy en Chanel o Jonathan Anderson en Dior han traído de vuelta el color, las texturas o los lazos, por no hablar del estampado check o las faldas de tartán.

El color y las ganas de volver a pasárselo bien con la moda o el maquillaje parece que también van a enterrar el archicomentado clean look en favor de sombras de ojo brillantes o con pigmento.

2025 ha sido de todo menos tranquilo y eso parece que se trasladará a las tiendas en 2026, cambiando previsiblemente la forma en la que hemos vestido en los últimos años. Repasamos algunos de los momentos clave.

El año del cambio

Este 2025 ha estado marcado por los debuts en las grandes casas de moda. El año arrancó con Haider Ackermann y Sarah Burton tomando las riendas en Tom Ford y Givenchy, respectivamente. Pero lo fuerte llegó en septiembre, cuando 15 marcas diferentes presentaron las propuestas de sus nuevos directores creativos. Y no se trató de firmas menores.

El italiano Pierpaolo Piccioli tomó el testigo de Demna en Balenciaga, que a su vez estrenó su andadura en Gucci con una película protagonizada por Demi Moore. Llamó la atención la ausencia de mujeres al frente de las grandes casas de moda, siendo el debut de Louise Trotter en Bottega Veneta el más comentado, pero los dos nombres que han acaparado todas las miradas han sido Matthieu Blazy y Jonathan Anderson.

Después de un año de trabajo Blazy presentó su primera colección para Chanel, la firma más prestigiosa del mundo, modernizando las siluetas, incorporando nuevas texturas e impregnando una dosis de optimismo difícil de olvidar. Por su parte Anderson dio un giro de 180º grados en Dior después de convertir a Loewe en una firma de culto durante una década, además de conseguir bolsos y zapatos virales que se han vendido como churros.

El resultado de todos esos debuts se verá en 2026, cuando todas estas colecciones lleguen a las tiendas y, previsiblemente, las marcas más accesibles extraigan las tendencias más populares y las clonen en sus catálogos.

El adiós a Giorgio Armani

2025 quedará marcado para siempre por los debuts, pero también por el adiós a una de las figuras más relevantes de la moda del siglo XX: Giorgio Armani. El diseñador falleció el 4 de septiembre a los 91 años en su casa de Milán rodeado de su familia. “Con gran emoción, sentimos el vacío que deja el que fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación”, declaró la marca en un comunicado que quería dejar clara la familiaridad con la que el italiano llevó su negocio.

Giorgio Armani, en enero de 2024 WireImage/ Getty Images

“Es precisamente por ese espíritu que, los empleados y familiares que hemos trabajado con el señor Armani, nos comprometemos a proteger lo que construyó y a llevar su empresa hacia delante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, añadía el comunicado.

Con la muerte de Armani, el panorama para la empresa que fundó cambia y, con él, el panorama en la industria de la moda, en la que cada vez menos quedan firmas independientes. En su testamento, Armani dejó instrucciones a sus herederos para que vendieran un porcentaje de la marca en los 18 meses posteriores a su muerte a uno de los grandes grupos de lujo que dominan el mercado, siendo prioritarios LVMH, EssilorLuxottica y L’Oreal. Un escenario que deja muchas preguntas y que traerá cambios en la marca del legendario diseñador.

Mantequilla, naranja y chocolate

El año arrancó con el amarillo mantequilla como el gran protagonista en los armarios de medio mundo. Fue la estrella de la primavera pero también de prendas de abrigo como jerséis finos e incluso abrigos. De hecho, las búsquedas de este color aumentaron entre febrero de 2024 y mayo de 2025 un 324%.

Katie Holmes, con un conjunto mantequilla Getty Images

Tras el amarillo mantequilla el verano llegó a todo color con el naranja, que se posicionó como una de las tendencias inesperadas de los meses estivales. Algunos bautizaron el trend, que Zendaya había adelantado en enero en los Globos de Oro, como Aperol Orange, en honor al cóctel italiano que se ha puesto de moda en las terrazas de medio mundo. Este tono no tiene pinta de irse a ninguna parte y ahí están de ejemplo los looks coordinados de Kylie Jenner y Timothee Chalamet en el estreno Marty Supreme.

Y llego el otoño y con él el marrón chocolate, que no ha tenido rival en los últimos meses. Este tono ha estado particularmente presente en chaquetas, botas y bolsos, especialmente en tejidos de ante.

Esta es la única chaqueta que necesitas en el armario este otoño El ante es el tejido de la temporada y el marrón chocolate el color por excelencia.

El renacimiento de Burberry y el Highland Code

2025 ha vuelto a poner a Reino Unido en el mapa, si es que alguna vez se ha ido, en lo que a moda se refiere. Por un lado, el tour de reencuentro de Oasis no solo trajo de vuelta la música de los hermanos Gallagher sino la estética del britpop que triunfó en los noventa con camisetas de fútbol, sombreros de pescador y parka.

La cosa no queda ahí ya que 2025 ha sido el año en el que Burberry ha recuperado posiciones después de una época en caída libre. La firma lo ha conseguido volviendo a sus orígenes con trenchs, bufandas y el estampado check, contando con rostros británicos para volver a representar la cultura británica que había conquistado a clientes dentro y fuera de las islas. Para muestra, el boom de su bikini de cuadros el pasado verano.

En estos últimos meses del año se ha sumado el Highland Code, que engloba el estilo del campo británico con looks que bien podría haber llevado Isabel II. Prendas como chaquetas enceradas estilo Barbour, faldas de tartán al más puro estilo escocés y tejidos como la lana seguirán siendo imprescindibles en los próximos meses.

¿Adiós al clean look?

En los últimos dos años la tendencia imperante en maquillaje y belleza ha sido el clean look, esa manera de maquillarse de forma natural, creando un look sin aparente esfuerzo y marcado por los tonos neutros para dar la sensación de llevar la cara lavada. Habitualmente, este tipo de maquillaje ha ido de la mano de los moños extremadamente pulidos.

Dakota Johnson, con maquillaje estilo gótico en Nueva York Getty Images

Pero esta tendencia parece haber dado sus últimos coletazos este otoño y tanto celebrities como maquilladores han dejado claro que quieren volver a divertirse. Entre los ejemplos más evidentes, el colorete intenso o el regreso del eyeliner y las sombras de ojos de estilo gótico que han defendido Dakota Johnson o Jenna Ortega.

Precisamente en la mirada están algunos de los grandes cambios en tendencias de maquillaje en los últimos meses del año, con el color burdeos tomando protagonismo para crear looks en la misma gama cromática. Hasta la reina Letizia ha hecho de las sombras de ojos en estos tonos vino su seña de identidad en sus últimas apariciones.