″¿Qué somos? ¡ Juguetes ! ¿Y qué queremos? ¡ Igualdad !”. Con este grito de guerra, los juguetes del mundo, con la ayuda del Ministerio de Consumo , han lanzado este jueves una campaña para sensibilizar sobre la publicidad sexista dirigida a la infancia y que incluye algo revolucionario: una huelga, convocada para el día 12 de diciembre, para que los niños y niñas dejen de jugar con ellos por unas horas. Los juguetes quieren estar con el 100% de los menores, porque “un juguete que sólo puede jugar con el 50% no es un juguete feliz”.

La iniciativa, que consta de una pega de carteles, un vídeo, profusión de mensajes en redes con la etiqueta #HuelgaDeJuguetes y este “parón histórico” para “decir basta” se dirige no sólo a educadores, madres, padres, niños y niñas, sino se quiere sensibilizar a toda la población sobre la importancia del juego en el desarrollo de la infancia y el impacto negativo de la publicidad sexista. Jugar no tiene género, señala.

“Nosotros, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. Ha llegado el momento de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y de las niñas, no con el 50%”, explican los juguetes en el videocomunicado. Porque jugar con Lola y no con Guille, o al contrario, añaden, no es justo.