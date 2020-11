'Iewduh': Una joya del Asian Film Festival Barcelona

Existen películas que reconcilian con el mundo; películas que, en tiempos de incertidumbre, parecen más reales que la vida misma; películas sin las que el día a día tendría menos color, menos sabor y peor argumento. Iewduh (Market, 2019), de Pradip Kurbah, es de esa clase de cintas. Presentada en la sección ‘Discoveries’ (Descubrimientos) del Asian Film Festival de Barcelona, Iewduh (Market) es un canto a la humanidad en tono documental, grabado por un director autodidacta como Kurbah.

No es su primera película, por supuesto, antes rodó otros dos dramas como RI: Homeland of Uncertainty (2013) y Onaatah: Of the Earth (2016); sin embargo, su formación cinematográfica se basó sencillamente en observar y aprender, la misma estrategia pedagógica que parece aplicar a la concepción fílmica de toda su obra.