Indignación por el comentario que le dejó la inmobiliaria al ver su foto de perfil en WhatsApp

Es uno de los tuits con más visibilidad de los últimos días en Twitter. Una usuaria ha denunciado el mensaje que le dejó una inmobiliaria después de ver la foto que tenía en WhatsApp.

″¿De dónde eres?”, quiso saber la persona que iba a alquilar la habitación. “Pues he nacido aquí en España”, ha respondido ella.

“No es por ser indiscreta, pero parece un campo de refugiados. La vista de la foto”, ha respondido la persona de la inmobiliaria. Ella ha respondido que su familia es del Sáhara y que si eso conlleva algún tipo de problema ”¿y si se da el caso de que hay un problema cuál sería?”.

En otros tuits, la autora del hilo ha añadido: “Que la excusa que haya puesto la mujer es que por la foto que tengo de perfil no tenga solvencia económica da que pensar. No es que a esta intermediaria le importe si tengo solvencia o no, es que es una racista de cuidado”.

Tras lo que le ha ocurrido ha tomado una decisión que todos están aplaudiendo: “Pues acabo de ponerme de perfil la foto de Whatsapp, es mi madre en el 99 en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Dajla y estoy muy orgullosa de ella”.

Este testimonio tiene en menos de 24 horas más de 11.600 me gusta y más de 2.900 compartidos sólo con el primer mensaje.