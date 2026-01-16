Qué se sabe del no tan secreto encuentro entre Delcy Rodríguez y la CIA en Caracas

La CIA hizo una visita a Delcy Rodríguez este jueves en Caracas. Pero lejos de lo que pueda parecer este encabezado, fue en 'son de paz', en un encuentro entre la presidenta encargada de Venezuela y el director de la agencia, John Ratcliffe, que se ha conocido apenas horas después y que ha dejado numerosas claves nada secretas.

Según medios conocedores el clima fue de cooperación y eminentemente trató sobre cuestiones de seguridad, en un intento de 'acercar posiciones' como recoge EFE de fuentes de la propia CIA, que no ha tardado en difundir incluso imágenes del llamativo cara a cara entre Ratcliffe y Rodríguez.

Menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro, que John Ratcliffe presenció en directo junto a Donald Trump en una sala en Washington, el director de la CIA viajo a la capital de Venezuela "para transmitir el mensaje de que EEUU espera una mejora en la relación de trabajo".

El testimonio, obtenido por The New York Times, citando a un funcionario estadounidense añade que en dicho encuentro, se abordaron "posibles oportunidades de colaboración económica". Todo ello, con un aviso por parte de la Inteligencia estadounidense, que "Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EE.UU., especialmente los narcotraficantes", añade otra fuente a la CNN.

Pese a este matiz, las partes informantes resaltan el clima positivo, para "generar confianza" entre la Casa Blanca y el gobierno interino, encabezado por quien fuera número dos de Maduro antes de la operación del pasado día 3 de enero.

Casualidades o no, más bien lo segundo, el encuentro entre John Ratcliffe y Delcy Rodríguez tuvo lugar en el mismo momento en el que Donald Trump recibía a María Corina Machado en la Casa Blanca.

Importa el qué, importa el cuándo

Con anterioridad a ambas citas, Trump se telefoneó con Delcy Rodríguez, de quien apuntó acto seguido que es una persona "excelente" con la que está pudiendo "trabajar" muy bien. Un día más tarde y mientras Machado se reunía con Trump en privado, la Casa Blanca emitía un comunicado destacando que el nuevo Ejecutivo de Delcy Rodríguez está "cumpliendo" con todo lo reclamado por EEUU.

El viaje 'exprés' a Caracas del director de la CIA supone un hito en la nueva relación EEUU-Venezuela tras la caída de Maduro. Se trata del primer miembro del Gabinete de Trump que viaja al país caribeño y, a la vez, el funcionario estadounidense de más alto rango en hacerlo en estas semanas.