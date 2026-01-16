Ignatius Farray firma el tuit del día por su reacción al ver a Machado entregar la medalla del Nobel de la Paz a Trump: y solo con una frase

El cómico Juan Ignacio Delgado, conocido como Ignatius Farray, ha firmado una de las reacciones del día al ver que María Corina Machado ha entregado su medalla conmemorativa por ganar el Nobel de la Paz al presidente de EEUU, Donald Trump.

Ha sido la noticia del día. Machado se presentaba en la Casa Blanca y se ha visto las caras por primera vez con el mandatario estadounidense, quien le ha dedicado, además, un mensaje en redes sociales.

"Fue un gran honor conocer a María Corina Machado, de Venezuela, hoy. Ella es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Nobel de la paz por el trabajo que he hecho. Un maravilloso gesto de respeto muto, ¡gracias María!", ha publicado en su propia red social.

La respuesta de Machado

En ese sentido, Machado ha respondido a las palabras de Donald Trump a través de un mensaje de X: "Presidente Trump, en nombre del pueblo venezolano, gracias por esta importante conversación con usted y su administración, que reafirma la profunda confianza de los venezolanos en EEUU y en su liderazgo".

"Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana: el aliado más confiable y seguro de EEUU en el hemisferio", ha rematado en su declaración.

La reacción de Ignatius Farray, la mejor

El cómico ya no acostumbra tanto a publicar mensajes en X, más allá de los retuits, pero no ha podido evitar dejar una reacción cargada de sarcasmo, acumulando más de 10.000 visitas en apenas unas horas.

"Voy a presentarme en la Casa Blanca a entregarle a Donald Trump el Premio Ondas que nos dieron en La Vida Moderna", ha sentenciado el español. Y justo debajo, una fotografía junto al Premio Ondas.

¿Qué categorías de Premios Nobel hay?

Este galardón internacional fue creado por la voluntad de Alfred Nobel, un inventor famoso por la invención de la dinamita. Estableció cinco categorías:

Física: este año lo ganaron John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus avances en la computación cuántica.

este año lo ganaron John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus avances en la computación cuántica. Literatura: este año lo ganó el escritor húngaro László Krasznahorkai.

este año lo ganó el escritor húngaro László Krasznahorkai. Fisiología o Medicina: lo comparten este año Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus investigaciones sobre la tolerancia inmunitaria periférica.

lo comparten este año Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus investigaciones sobre la tolerancia inmunitaria periférica. Química: de manera conjunta lo ganaron Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de las estructuras metalorgánicas.

de manera conjunta lo ganaron Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de las estructuras metalorgánicas. Paz: ganado por María Corina Machado.

Otros ganadores del Nobel de la Paz

Los antiguos galardonados con el Nobel de la Paz han sido los siguientes: