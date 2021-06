Los indultos sacuden la política: el Gobierno los aprobará en breve y el PP se enreda con el rey

Ayuso sigue en sus trece y ha remarcado que es una “vergüenza” que el rey tenga que firmar la medida de gracia y ha defendido que Pablo Casado piensa lo mismo que ella, que el Gobierno y los independentistas le han puesto una trampa a Felipe VI. “Celebran haberle puesto al rey una trampa porque si firma, no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. Por eso dije que le quieren hacer cómplice; por supuesto no es cómplice”, ha remarcado la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid.

Este martes ha guardado silencio Casado, que ayer sí rectificó a Ayuso. Pero sí ha hablado la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha remarcado que Casado no dejó “lugar a duda” sobre su posición. “Eso es lo que ha dicho ella, yo he dicho lo que he dicho y creo que hay una diferencia entre lo que yo he dicho y lo que planteo”, ha apostillado la mano derecha del líder del PP en la Cámara Baja. Un debate que también se ha trasladado a la izquierda para dejar muy claro, en palabras de ERC o de los ‘comunes’, que si el rey no quiere firmar los indultos, debe abdicar, porque entra dentro de sus funciones en la Constitución.

Y, en mitad de este agitado debate, el rey Felipe VI va a Barcelona este miércoles para presidir la cena de las jornadas del Círculo de Economía. El vodevil institucional no ha defraudado: Pere Aragonès se ha negado a ir y ha decidido enviar a su vicepresidente, Jordi Puigneró, que es de Junts. Pero este último ha renunciado también a ir y ha provocado las primeras turbulencias del recién surgido Govern de coalición.

La política española no tiene indulto.