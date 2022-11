Investigan a Pablo Casado por sus bulos sobre la escuela catalana

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Un juez del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha imputado a Pablo Casado , exlíder del Partido Popular, por los presuntos bulos en los que el popular afirmaba que los alumnos de primaria de las escuelas en Cataluña no podían ir al baño si no hablaban en catalán, según un información confirmada por eldiario.es .

Aquel intento de salir del paso por parte de Casado no sirvió para aplacar los ánimos de las formaciones nacionalistas catalanas, que ya habían anunciado medidas legales, incluida la propia Generalitat a través de sus servicios jurídicos, como anunció el president, Pere Aragonés .

No fueron estas, sin embargo, las únicas declaraciones del popular sobre la supuesta situación que viven los niños que no hablan catalán en las escuelas de esa comunidad. Llegó a afirmar también que a aquellos que no hablan catalán o que son hijos de policías y guardias civiles “se los señalaba” o que se les llegaba a “meter piedras en la mochila”.