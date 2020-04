Itziar Ituño (Lisboa en 'La Casa de Papel'), muy dura contra el Gobierno: "Se nos mintió. Todo llegó tarde"

Itziar Ituño, la actriz que da vida a Lisboa en La Casa de Papel, fue entrevistada este jueves en la emisora argentina Radio Ciudad después de superar el coronavirus y con medio mundo enganchado a la serie de Netflix.

La actriz vasca, que está viviendo el confinamiento en la localidad vizcaína de Basauri, se mostró muy crítica con la actuación del Gobierno presidido por Pedro Sánchez antes de la llegada del coronavirus.

“Se nos mintió y se nos ocultó la situación real para que no cundiese el pánico, pero eso es tratarnos como niños a la población. Esto es más importante y peligroso que una gripe. Todo llegó tarde. Que te digan que no es necesario usar mascarilla porque no había, pero que sí que lo sea, da mucho coraje cuando eres del pueblo llano”, afirmó.

“Cuando la gente piensa que da los síntomas de una gripe y que solo afecta a los viejitos se relaja, pero no es así. Esa es otra de las grandes cosas que han ocultado. Hay mucha gente de 40 y 50 años en un hospital con respirador”, añadió

Ituño aseguró que hizo público su caso para concienciar, ya que “no se estaba tomando en serio”. “Aquí se seguía obligando a la gente a ir a trabajar cuando en Italia ya había bastantes muertos. No me parece de recibo que por mantener la economía se echase a la gente a los leones. Se dieron cuenta tarde de que había que parar del todo y para entonces había un pico de muertos muy alto”, explicó la intérprete.

Ella contó que empezó con un poco de tos, pero al principio no le dio mucha importancia, hasta que llegó la fiebre. “Se pierde el olfato de la noche a la mañana, no le sientes olor ni sabor a ninguna cosa (...) Dolores de cabeza, cistitis. Hay un montón de síntomas que los vas descubriendo poco a poco”, describió sobre su proceso con la enfermedad.

Más que ella, fue su pareja la que lo sufrió más fuerte, ya que reveló que había pasado ocho días ingresado en el hospital. De hecho, Ituño confesó que tiene amigos y conocidos que han perdido algún familiar a causa de la enfermedad y destacó que “ha sido muy duro no poder despedirse ni hacerles un entierro digno”.

La intérprete, que también auguró que en mayo vamos a permanecer en casa, anticipó que debería ocurrir un cambio en la mentalidad de las personas: “Con los recortes que ha habido en sanidad... Ahora la gente se está dando cuenta del gran error que es no poner por delante a la gente y a su salud. Espero que esto cambie la cabeza de muchas personas y sus prioridades”.