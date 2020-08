Jacques Rivette: el cineasta que quería jugar

Cuando todo parece visto y dicho y oído, siempre hay alguien que hace recobrar la fe en la renovación. Porque no, no está todo dicho sobre el cine, ni se ha podido ver todo ni existe persona que lo vaya a conocer jamás del todo. Existen muchas sorpresas ocultas en la historia del cine, con multitud de películas, personajes y cineastas aún por descifrar.

Conocí el trabajo de Jacques Rivette durante mi adolescencia, si bien no fue una aproximación cinematográfica en sentido estricto. Es más, no me da apuro confesar que lo primero que supe de Rivette es su faceta como crítico cinematográfico, leyendo aquel mítico libro Lang, Hawks, Hitchcock escrito al alimón con Claude Chabrol, François Truffaut y Jacques Becker. Por aquel entonces no entendí, porque lo desconocía, que el Rivette cineasta me subyugaría de una forma indescriptible.

Cierto es que Rivette fue el director de Cahiers du cinéma, que además ha escrito largo y tendido sobre cine, y que su verdadera pasión parece ser el lenguaje teatral, pero todo ello no ha hecho sino amplificar la hondura de su filmografía.

A quienes no conozcan todavía el trabajo de Jacques Rivette, he de advertirles de que no se trata de un director al uso. Su cine no es fácil, su tesitura no es la ordinaria y su punto de vista -divertido, inconformista, radical- no es lo acostumbrado. Vaya por delante la honestidad en este punto. Si no se está dispuesto a ver películas que superan holgadamente las dos o tres horas de metraje, quizá no es el momento de adentrarse en el mundo particular de Rivette, lo que no obsta para que lo siga recomendando sin ambages.

Aquellos que, pese a la advertencia, se sientan intrigados por conocer el trabajo de Rivette, descubrirán un mundo repleto de ensoñación, de tiempo dilatado, de surrealismo y de juego. Porque si algo define a este cineasta de la nouvelle vague es, precisamente, su espíritu de juego, pero no en el sentido naïf que tanto me incomoda en según qué directores, sino enfocado hacia otra dirección, la de la promiscuidad artística, la exuberancia, el riesgo y el apasionamiento.