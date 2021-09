Blanca Suárez es una cazadora de nazis en 'Jaguar': ¿existieron de verdad en España?

Ese es el punto de partida de una de las grandes apuestas de la plataforma para esta temporada. “La idea surge porque empezamos a trabajar con Netflix y les pregunté qué era lo que les estaba funcionando bien en la plataforma y me dijeron que ’todo en lo que hubiera nazis, funcionaba”, explica a El HuffPost Ramón Campos , cocreador de la serie junto a Gema R. Neira y cofundador de Bambú Producciones . “Nos pusimos a documentarnos de qué historias podíamos desarrollar y queríamos además que la protagonista fuera Blanca Suárez”, añade.

España, destino ideal

“Tras la guerra, estas personas construyeron sus conexiones y sus lazos en España”, apunta, y muchos de ellos formaron familias aquí y consiguieron “sus contactos” dentro del régimen y de empresas importantes. Algunos eran católicos, por lo que estaban cómodos en España: “Y extendiéndolo a la política, si no eres muy demócrata, España no lo era”.

Inspiración vs. historia

La serie, como aclara Ramón Campos, también está inspirada en la historia del médico nazi Aribert Heim , “muy interesante porque nunca se encontró su cadáver y no hay una claridad sobre dónde murió. Es el conocido como el Mengele de Mauthausen, nunca se supo qué fue de él. Se supo que salió de Alemania pero hay múltiples teorías sobre que acabó en Egipto, en Canadá, en Sudamérica, incluso en Turquía”.

En su libro, el historiador Messenger se centra en los esfuerzos de las autoridades españolas por encontrar a los nazis hasta finales de los 40 pero, como apunta, “había individuos que lo hacían por su cuenta”. Mención obligada es la de Simon Wiesenthal , superviviente del Holocausto y el cazador de nazis más popular en Europa en los 70 y 80. “No diría que había muchos como él pero no es insólito”, afirma sobre él.

“No sé si realmente fueron a España”, opina. Como en la España de Franco los nazis “no tenían que vivir muy escondidos, no era tan difícil encontrarlos, pero no había tanta oportunidad de sacarlos porque las autoridades realmente no iban a arrestarlos”.