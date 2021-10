Federico Jiménez Losantos se ha convertido en trending topic por la crítica que le ha hecho a Vox este martes en EsRadio. El periodista ha llegado a tal punto de asegurar que una propuesta del partido de Abascal podría ser perfectamente de Podemos.

Se refiere a una propuesta de Vox en Madrid con la que esa formación dice pretender “defender la verdadera igualdad de todos los españoles y derogar las normativas que la vulneran”.

En esa propuesta incluye esta frase, que es la que ha molestado a Jiménez Losantos: “Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad”.

“Esto no es de Podemos, es de Vox. Bebelejías”, ha asegurado el periodista antes de avisar de que esa propuesta “sirve para todo”: “Para que un loco no sea loco, sea voluntario. No se dan cuenta de que están calcando lo de los comunistas. ¿Que no puede ser sometido a examen médico alguien contagioso? ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no?”, ha preguntado.

Para el periodista, ser liberal es defender “que haya Estado y que haya ley”, “lo otro es anarquista, comunista, fascista”. “Esto es un disparate monumental, esto es de bebelejías”, ha asegurado.

“Esto te lo va a votar médica y madre, esto te lo puede votar Isa Serra, te lo puede votar la podemita esa de ojos de pez, te lo puede votar hasta Hana Jalloul. Cualquiera. ¿Pero esto qué es? ¿Sin Estado, sin leyes, sin salud? Como si la salud fuese una cosa personal que empezase y terminase en la persona. Pues no. Empieza con las vacunas de los bebés”, ha zanjado.