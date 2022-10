Joan Baldoví: "Estoy orgulloso de poder decirle a mi nieto que su abuelo contribuyó a echar a la derecha"

Las aguas bajan revueltas en Compromís. El anuncio de Joan Baldoví de presentarse a las primarias para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana ha provocado grietas en las otras dos ‘almas’ que forman el partido. Aitana Mas, vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Iniciativa, ha trasladado al aún diputado nacional las “disconformidades” con su decisión al no estar resuelto el futuro de Mónica Oltra, investigada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada. De hecho, dicha facción de Compromís dejó plantado a Baldoví en un acto en Alicante el pasado domingo. Un gesto público de descontento ante su maniobra.

En una entrevista con El HuffPost, el dirigente admite esas “diferencias” pero cree que el partido llegará a un acuerdo para pelear unido por una reedición del Pacto del Botànic en el gobierno de la Comunidad Valenciana. “Dentro de nada tendremos una foto de Aitana y mía juntos”, aventura.

Publicidad

En la misna conversación, Baldoví rechaza cualquier autocrítica en la gestión de la polémica que envuelve a Mónica Oltra y, ante una perspectiva a la baja en las encuestas, el valenciano considera que su candidatura “ha encendido muchas mechas de entusiasmo en militantes de Compromís”.

En clave nacional, el dirigente tampoco duda en aventurar una caída de Vox, critica a Moreno Bonilla por crear competencia en territorios y considera que Ayuso está siendo víctima de ella misma: “El personaje se está comiendo a la política”.

Además, tras once años en el Congreso, Baldoví hace balance de su paso por la Cámara Baja y recuerda el mejor momento que ha vivido en el Parlamento: ‘Manel (su nieto), tu abuelo contribuyó a echar a la derecha’”.

Joan Baldoví, durante su entrevista con El HuffPost Aurora Pascual

Publicidad

- En los últimos días hemos leído en la prensa titulares como ‘Compromís se desangra’ tras su decisión de presentarse a las primarias para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. De hecho, Aitana Más le dejó plantado el otro día en un acto. ¿Usted entiende el descontento en algunos sectores de la formación?

- En Compromís estamos acostumbrados a ser un trío, y en un trío siempre hay lógicas diferencias. Algunos piensan que mi anuncio como candidato se debería haber retrasado. Pero es importante que se vea que somos un equipo y que, cuando alguien se lesiona, siempre hay otro dispuesto a salir del banquillo para ganar el partido. Al final, estamos hablando de algunas diferencias y seguro que seremos capaces de llegar a un acuerdo porque hay un bien superior: conseguir un nuevo botánico. No podemos perdernos en cosas pequeñas.



- ¿Pero ha hablado usted con Aitana Más en estos últimos días?

- Sí. Ella me ha dicho que no le parecía el mejor momento para presentar mi candidatura, pero yo no he hecho nada que no hiciera Mónica Oltra hace unos años. Me presento a las primarias y los militantes de Compromís decidirán si voy a ser el candidato o no. Creo que se está sacando un poco todo de contexto y estoy convencido de que dentro de nada tendremos una foto de Aitana y mía.



- ¿Cree que va a tener rival en las primarias o se va a hacer un Feijóo?



- Esto es jugar a ser adivino. En un partido democrático, cualquier persona tiene el derecho legítimo de acceder a las primarias. Yo soy profesor de educación física y he enseñado siempre a mis alumnos el ‘Fair Play’. A veces ganas y a veces pierdes. Si pierdo, haré una campaña con todo mi corazón para la persona que lidere la candidatura. Y si gano, pondré todo lo que he aprendido estos años en el Congreso al servicio del proyecto para que se repita un gobierno progresista en mi tierra. Es lo que me pide mi gente.



- El CIS dice que usted es el líder parlamentario mejor valorado por los españoles. Saque pecho y diga por qué usted cree que tiene tan buena imagen

- Es más fácil tener una buena valoración cuando formas parte de un partido que no está en todo el Estado español. De todos modos, creo que tengo un buen talante. Yo me llevo igual de bien con el policía que está en la puerta del Congreso que con casi cualquier parlamentario. Eso es algo que aprendí de mi padre. El secreto está en hacer bien tu trabajo y en respetar el de todos los demás.



- Los datos del CIS también dicen, sorprendentemente, que usted es el líder mejor valorado entre los votantes de clase alta y media/alta. No sé si usted lo sabía...



- Conocía el dato y me extraña. Compromís siempre ha tenido una buena valoración entre personas que ha tenido estudios superiores. Pero yo pateo muchas calles y me encuentro con el cariño de gente muy normal. Espero que eso se traduzca en votos y que eso ayude a mantener una mayoría progresista en Valencia.



- Sobre el asunto de Oltra, ¿cuál es la autocrítica que usted hace? ¿Qué ha hecho mal el partido?

Publicidad

- Creo que no hemos hecho nada mal, sinceramente. Desde el partido hemos dado todo nuestro respaldo a Mónica y creemos en su inocencia. En aquel último mitin que hicimos juntos, le dimos un abrazo colectivo. El mismo que le daremos el día que salga absuelta.



- Las últimas encuestas, anteriores a su anuncio, apuntan a una caída de Compromís. ¿Esta polémica les ha pasado factura?

- Bueno, también hay otras encuestas que dicen que resistimos muy bien. Compromís es una marca consolidada porque no venimos de la nada. Venimos de una larga travesía con una implantación muy fuerte en pueblos y ciudades a lo largo de toda la geografía valenciana. Tenemos más de setecientos concejales y cerca de ochenta alcaldes. Detrás de Compromís hay una estructura fuerte que, cuando vienen mal dadas, puede resistir los reveses. Con la propuesta de mi presentación como precandidato creo que se han encendido muchas mechas de entusiasmo en militantes de Compromís.



- ¿Es más fácil ver en el futuro a Oltra en Valencia o en Madrid?

- Yo la veo donde ella quiera. Compromís tiene muy claro que Mónica es un valor del partido y que ella elegirá dónde quiere estar. Si quiere estar en Madrid haría un papel buenísimo y vendría a comerse el mundo. Es un animal político.



- ¿Y cree que veremos a Toni Cantó como candidato de Vox en Valencia?

- Con él nunca se sabe. Sólo le falta esa, no lo descartemos. Cosas más grandes se han visto.

Joan Baldoví, durante su entrevista con El HuffPost Aurora Pascual

Publicidad





- ¿Le va a pasar a Vox lo mismo que a Ciudadanos? Tienen una importante crisis interna con la salida de Macarena Olona, las encuestas también apuntan hacia la baja...

- El fenómeno de Vox se está deshinchando. Empiezan a aflorar las disensiones internas con la salida de Macarena Olona y están apareciendo noticias de esa verdadera cara de Vox que muchos conocíamos, pero que se mantenía como oculta. Creo que van a ir a la baja en las encuestas y yo espero que sea así. Y me gustaría que el PP lo tuviera también tan claro antes de pactar con la ultraderecha. Que fuera un partido europeo y que pusiera ese cortafuegos a una extrema derecha que no tiene empacho en invitar a sus festivales a raperos que promueven el odio e incitan a la agresión.



- En clave municipal se dice que Joan Ribó no tiene previsto aguantar otros cuatro años como alcalde. ¿Qué hay de cierto?

- Ribó se ha hecho el Camino de Santiago este verano y yo lo veo fuerte como un roble. Está como un chaval. Si ambos disputáramos una carrera en bicicleta, ganaría él (ríe). Tenemos a un Ribó en forma y con ganas de dar guerra.



- Dice usted que hay que montar el pollo con la financiación autonómica. ¿Por qué no se lo han montado al Gobierno ya?

- Uno tiene que valorar si queremos dar pasos adelante o quedarnos como estamos. Yo soy una persona muy pragmática y prefiero dar pasos adelante. Los presupuestos de este Gobierno son mejores que cualquiera de los de Rajoy. Y han sido mejores, además, gracias a las propuestas que hemos hecho desde Compromís. Todo aquello que sea capaz de beneficiar a cinco millones de valencianos y a 47 millones de españoles será bueno. ¿Cómo no voy a votar a favor de que suban las pensiones con arreglo al aumento del IPC?

- Deduzco entonces de su respuesta que también apoyarán los Presupuestos de 2023...

- Compromís va a negociar. Yo siempre he encontrado una cierta complicidad con algunos funcionarios del ministerio de Hacienda y estoy seguro de que seremos capaces de acercar posturas.



- ¿Qué le parecen las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno? El PP dice que no benefician a la clase media...

Publicidad

- Sin ninguna duda, estoy a favor. Si Madrid y Andalucía no quieren el impuesto del patrimonio, ya lo recaudará el Estado. Son medidas de sentido común. En una situación de inflación desbocada, tenemos que ayudar a los que menos tienen. Eso es lo moralmente aceptable.



- ¿Moreno Bonilla quiere ser el nuevo Ayuso?

- Yo pensaba que era un señor más moderado y al final ha entrado en una rivalidad extraña con Ayuso. Me parece moralmente deplorable que un presidente de CC.AA. haga un llamamiento a empresarios de otras regiones para que se vayan a Andalucía. No tiene que caer en la competencia entre territorios.

Joan Baldoví, durante su entrevista con El HuffPost Aurora Pascual



- ¿Qué simpatías le despierta el proyecto político de Yolanda Díaz? Usted no quiere que Compromís se sume a su proyecto...

- (Interrumpe) No, yo no digo que Compromís no se pueda sumar. Yolanda me parece una persona que genera ilusión. En unas elecciones autonómicas, probablemente, tenemos que ir con nuestras propias siglas. Pero en las generales, creo que hay que explorar vías. Siempre que haya un respeto a las diferentes sensibilidades territoriales, hay camino para construir una alternativa fuerte que sea capaz de disputar una tercera o una segunda plaza.



- Por lo bien que habla de ella deduzco que Yolanda le cae mejor que Pablo Iglesias, ¿no? Lo digo por ese enfrentamiento que ambos mantuvieron antes del verano...

Publicidad

- Yo voto igual el 99% de las veces que Podemos y tengo una excelente relación con muchos diputados del partido. Con Pablo he tenido diferencias, pero quiero que en el futuro esto se acabe. No voy a tener ninguna polémica más con él. Es un político que lo está haciendo bien. A veces coincidimos y, a veces, no.

- Entonces si le invita a su podcast, usted va...

- No tendría problema. Si contesto preguntas de algunos medios que no deberían estar en el Congreso, pues no tendría el mínimo empacho en ir a La Tuerka... Se llama así su programa, ¿no?

- ‘La base’

- Pues a ‘La base’



- Titular de 2021: sólo el 1,3 % de la ciudadanos de Valencia capital habla habitualmente en valenciano. ¿Está en peligro el idioma? ¿Cuáles son sus propuestas al respecto si es presidente de la Generalitat?

- El uso social del valenciano está en retroceso, sobre todo en las grandes ciudades. Y considero que todos deberíamos hacer un esfuerzo para sacar el tema de la lengua del debate político. No podemos estar debatiendo si en la escuela se puede hablar o no valenciano. Mi nieto nunca ha tenido a nadie que le enseñara castellano, pero él lo habla perfectamente. Cualquier niño valenciano comprende y habla perfectamente el castellano. Pero muchos, por el contrario, acaban su escolarización sin tener un dominio aceptable de una lengua que es cooficial.

- Ayuso dice que sus primas catalanas no se saben los ríos españoles. ¿Usted se sabe las cordilleras, por lo menos?

Publicidad

- Yo en mi escolarización estudiaba la tierra de Campos y no estudiaba el río Júcar, que pasa a 300 metros de mi casa. Esto es una nueva ‘boutade’ de Ayuso, que tiene una necesidad imperiosa de estar todos los días en el candelero y confrontar. Creo que el personaje se está comiendo a la política. Un presidente de una comunidad autónoma tiene que estar a lo importante y no en polémicas artificiales con otras regiones para obtener un mínimo rédito político. La política no debería ser esto, debería ser mucho más noble.



- Dígame cuál es el mejor recuerdo que se lleva de sus once años en el Congreso de los Diputados.