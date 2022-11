Jorge Javier Vázquez: "Lo de Feijóo es la inconsistencia. Es la nada más absoluta"

Sus tensas disputas con Isabel Díaz Ayuso

“Yo lo he pasado muy mal por todo este asunto. Pero ya he aceptado que uno se envenena como quiere y he decidido no envenenarme con ello”, admite airado. “No me gusta Isabel Día Ayuso. No creo ni que sea buena para la democracia. No creo que en estas épocas tan convulsas sus discursos sean positivos. Lo que necesitamos son pactos no agresiones continuas, ni guerras continuas ni guerras ficticias”.