La Cañada Real Galiana tras tres meses sin luz: ¿seguimos mirando para otro lado?

Después de haber visto decenas de imágenes en los medios y de habernos preguntado cada vez cómo es posible que permitamos que haya madrileños viviendo así, la semana pasada nos decidimos finalmente a visitar la Cañada Real Galiana, uno de los poblados chabolistas más grandes de Europa. En toda la Cañada viven unas 8.000 personas, con una alta proporción de niñas y niños (unos 3.000). En el Sector 6, el más desfavorecido y empobrecido, viven unas 3.000 personas, 1.300 de ellas, menores. En los sectores 5 y 6, como consecuencia de un desafortunado cúmulo de circunstancias, se padece una situación desesperada, tras aproximadamente 3 meses sin luz, que se recrudece con la llegada del frío extremo y en plena segunda ola de la pandemia

Hablamos con los integrantes de algunas familias, que nos acogieron calurosamente en sus infraviviendas, y estas son algunas de las situaciones con las que nos encontramos:

Tras tanto tiempo sin electricidad, y ya en pleno invierno, hay una sensación de tensa excepcionalidad y de agravio. De urgencia y agotamiento. No se confía nada en los medios de comunicación ni en la clase política. Se afirma que los medios acuden allí para dar noticias sensacionalistas sobre narcotraficantes, yonkis y coches de alta gama que se supone se ocultan en las chabolas… Recalcan que no todo el vecindario se dedica al negocio de la droga. Nos explican con vehemencia que la forma de luchar contra la droga es -debe ser- que las fuerzas del orden intervengan deteniendo a los narcotraficantes, y no cortando el suministro eléctrico a cientos de familias, que permanecen rehenes de una situación cruel e infrahumana. A este respecto, el pasado 22 de diciembre ocho relatores especiales de Naciones Unidas reclamaban que “se deje de estigmatizar a la población por los cultivos de marihuana y de considerar a los vecinos como delincuentes”. Además, se habla de realojos que nunca llegan, de concesión de títulos de propiedad y de acuerdos que no se ejecutan.

Hay algunas niñas y niños que no están yendo al colegio como consecuencia de esta situación excepcional. Nos sonríen mientras sus familiares nos explican que con el agua helada sus hijos no se pueden duchar ni lavar; que no es posible lavar y secar sus ropas, que éstas están siempre húmedas y ahumadas; que si acuden al colegio desaseados y sucios, sus compañeros se ríen de ellos o los insultan. La crisis, los confinamientos y la incertidumbre relacionada con la covid-19 han interactuado con la falta de energía eléctrica para aumentar los niveles de absentismo escolar. Además, con la ausencia de luz para alimentar tabletas y portátiles, algunos menores que no pueden ir al colegio como consecuencia de la pandemia tienen dificultades añadidas –a las que ya había con anterioridad– para trabajar desde casa. A pesar de todas estas dificultades, nos señalan que muchas familias están haciendo un esfuerzo laudable para que cada mañana sus hijos tomen la ruta que les lleva al colegio.