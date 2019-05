La drástica decisión de Cristina Fallarás en 'Cuatro al día' en una entrevista con Rocío Monasterio (Vox)

“Efectivamente, no me da la gana de dirigirle la palabra a Rocío Monasterio, teniéndola aquí delante. Ni siquiera le dirigiré una mirada”, ha dicho en Twitter.

Efectivamente, no me da la gana de dirigirle la palabra a Rocío Monasterio, teniéndola aquí delante. Ni siquiera le dirigiré una mirada. Yo sí sé poner “cordones sanitarios”. Ahora en @cuatroaldia @CarmeChaparro

“Vox incluye en sus filas a varios franquistas, personas que están de acuerdo con violar la legislación vigente. Es la razón por la que yo no dirigiré jamás la palabra a una persona, la extrema derecha española, porque yo sí tengo cordones”, ha afirmado Fallarás.

El periodista de El Mundo, Javier Negre, ha recriminado a Fallarás que “blanqueé a la extrema izquierda de Podemos”. “Yo estoy más a la izquierda de Podemos y no soy extrema izquierda”, ha señalado la periodista.

Y remarca: “Yo defiendo a la misma clase de ciudadanía. No soy homófoba, no soy racista, no soy misógina, no soy fascista...”.