Indignación por lo que ha pasado en la entrevista de Carme Chaparro a Rocío Monasterio (Vox) en 'Cuatro al día'

El programa Cuatro al día, presentado por Carme Chaparro, ha dedicado todo el día del viernes a cubrir la movilización feminista con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Para ello, Chaparro ha entrevistado a varias voces femeninas de la política para conocer sus impresiones de cómo se estaba desarrollando la jornada.

Entre ellas, a la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, con quien ha mantenido una tensa entrevista. Pese a que en la mesa había varios colaboradores, Chaparro no ha dado paso a ninguno de ellos para que pudiera preguntar a la dirigente de ultraderecha.

La presentadora ha explicado por qué: "Habrán visto ustedes que nuestros contertulios no han podido preguntar. Y es que Rocío Monasterio nos ha dicho que, si entraba en directo con nosotros, era con la condición de que yo sólo le pudiera preguntar".

Una exigencia que ha provocado indignación en las redes sociales, donde ha sido duramente criticada tanto la propia Monasterio como el programa, por permitirlo:

