La erotización del suicidio

Las enfermedades mentales o los casos de suicidio intentados o consumados son lágrimas para las víctimas y sus familiares. No crees merecer el cariño de alguien debido a la animadversión que sientes hacia ti mismo. El dolor no equivale a algo bonito, pese a que nos quieran hacer creer lo contrario. El dolor es dolor. La vida de Kurt Cobain fue un infierno; la de Sylvia Plath, también. David Foster Wallace nos estremeció hablando de la sensación del suicida en el capítulo referido a Kate Gompert en La broma infinita, o sobre cómo se sentía una persona que asistía a terapia por depresión en La persona deprimida. La vida es un derecho y no una obligación. Pero aquí entran dos conceptos básicos: libertad y responsabilidad. Uno puede suicidarse si quiere, pero que no frivolice sobre el tema. Enfatizo en la libertad responsable porque hoy en día parece que todo el mundo quiere liberarse de los efectos secundarios de sus acciones. Por eso, la responsabilidad es el intento del hombre de equilibrar la balanza entre nuestras acciones y sus consecuencias. Si no eres libre, no eres responsable; si no eres responsable, no eres libre. Y enfatizo en la responsabilidad solidaria porque un contrato social no solo obliga a la clase política para con sus ciudadanos. También es obligatorio para las relaciones entre los propios ciudadanos. Y en este país muchas veces nos olvidamos de esto último. Pedimos mucha ayuda a las instituciones públicas cuando estas no pueden hacer todo el trabajo.

