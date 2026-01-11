He probado los OPPO Enco X3s: no sabía que unos cascos podrían ser capaces de facilitarlo casi todo

Resumen: No me considero una persona exigente con los auriculares, salvo que el precio me obligue a lo contrario. He probado durante varias semanas los nuevos OPPO Enco X3s y para los 129 euros que cuestan, me ha parecido una grata sorpresa tanto en diseño como en rendimiento. Su cancelación de ruido roza la perfección y, si algo necesito en unos wereables, es batería. El dispositivo de la firma china tiene batería de sobra, aunque se agradecería, por ser un poco tiquismiquis, que permitiera la carga inalámbrica.

Ventajas

No suelo poner el precio en el primer apartado de ventajas, pero los OPPO Enco X3s son una bestialidad relación calidad-precio. Por 129 euros, coste que tienen en el momento de escribir este artículo, casi no se puede pedir más.

Su cancelación de ruido es muy sorprendente para ser un 'gama media'. Eliminan el ruido en tiempo real y te permite parecer que estás solo en medio de una multitud.

Si algo fastidia de unos cascos inalámbricos es que se acabe la batería. En este caso, todo lo contrario, capaz de superar, con la calma, las 30 horas de uso continuado gracias a su estuche.

Gracias a la aplicación HeyMelody, se pueden modificar y personalizar los controles. Algo que se agradece para cualquier wereable. Contra más información, siempre mejor.

Desventajas

Vaya por delante que, por su precio, poco más se le puede pedir, pero como si se tratara de la carta a los Reyes Magos: estaría genial que pudiese cargarse de forma inalámbrica y opciones de almohadillas en tamaños más diferenciados.

Los OPPO Enco X3s y su funda, con una cancelación de ruido muy buena.

Mi reseña de los OPPO Enco X3s

Aquí estamos para hablar de auriculares inalámbricos, pero el punto de partida de estos OPPO Enco X3s pasa por reconocer que la estrategia de la compañía china lleva un tiempo siendo la misma: ofrecer calidad a un precio muy competitivo. Ejemplo de ello es su flagship, el OPPO Find X9 Pro, uno de los mejores móviles, bajo mi opinión, de 2025.

Pero como diría Francisco Umbral, 'aquí he venido a hablar de mi libro'. Bueno, en este caso, del de los OPPO Enco X3s. Empiezo hablando del unboxing. En su caja, nos encontramos el estuche, como gran protagonista, un cable USB-C y varias almohadillas de recambio. Lo esperado.

Una vez destapamos el tarro de las esencias, es decir, el estuche, nos encontramos con los protagonistas. Hay que decir que la estética del estuche no es que me hayan maravillado, es un pelín pesado. Pero si a cambio me ofreces una mejora de la batería, por mí como si es de color amarillo chillón.

La sincronización de los OPPO Enco X3s es muy similar a la de otros auriculares. Sólo hace falta sacarlos de la caja, conectar el bluetooth del teléfono, independientemente de que sea Android o iOS, y se vinculan de forma muy sencilla.

En otras opciones de la competencia, ahí igual terminaría todo el jugo. Pero la cosa no queda ahí. Sus sensores nos permiten activar la cancelación de ruido, pero lo que me parece un acierto es su aplicación HeyMelody. Con ella, se pueden modificar los ajustes de los Enco X3s de forma muy personalizada.

Estéticamente, me parecen muy elegantes y eso que nunca he sido muy fan de los cascos tipo bastón. En estos, además de ser resistentes al polvo y al agua IP55, pesan muy poco: 4,7 gramos cada uno. Por lo que casi no notas que los llevas encima.

Su calidad de sonido es muy buena gracias a su colaboración con Dynaudio y diría que sólo lo supera la cancelación de sonido. Lo he probado en sitios plagados de gente- te puedes hacer a una idea en fechas navideñas- y cumple a la perfección.

La funda de los OPPO Enco X3s Sergio Coto / El HuffPost

Luego está el apartado de la batería. Promete hasta 45 horas de uso gracias a su estuche, aunque se rebaja un poco más en el caso de que usemos en todo momento la cancelación de ruido, que consume más energía. Prácticamente, alternando su uso con cancelación y sin ella, llega, tranquilísimamente, a las 30-35 horas de uso ininterrumpido.

Si hubiese hecho una prueba a ciegas, diría que los OPPO Enco X3s serían de gama alta y es precisamente esa la conclusión que hago. Tienen un sonido tremendo para el precio que vale, unos 129 euros, en la actualidad. La cancelación de ruido, una batería tan extensa, la traducción en tiempo real y, sobre todo, la personalización, lo convierten en una opción muy interesante y competitiva.