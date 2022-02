La histórica respuesta de un catedrático tras las palabras de Ayuso sobre la Guerra Civil

Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, ha dejado un breve y certero apunte histórico en su cuenta de Twitter tras la polémica provocada por unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la Guerra Civil.

“Hemos visto de todo estos años. Hemos visto a Franco volando en helicóptero”, aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto de su partido en Valladolid antes de lamentar que el PSOE de Castilla y León “tiene más veces la mención a la memoria histórica que la vivienda en el programa electoral”.

Pero la parte más polémica de su intervención llegó justo después: “Mis abuelos eran de Castilla y León (...). Le diré al candidato socialista que a mí nunca me hablaron de la Guerra Civil mis abuelos porque me querían libre de odios y me querían como una mujer libre e independiente que miraba hacia delante”.

Tras ello, Casanova ha explicado que, “acabada la guerra, en la paz incivil de Franco, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos”.

“Había que celebrar la victoria, confiar en las fuerzas armadas, utilizar la religión católica como refugio de la tiranía”, ha señalado en Twitter, donde ha agregado: “Los otros muertos, los miles de rojos asesinados durante la guerra y la posguerra, no existían y tenían que ser recordados por sus familias en silencio”.

“Muchos tuvieron que demostrar lo que no eran, engullir su pasado, borrar toda huella de disidencia”, ha recordado.