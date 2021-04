La II República española en su 90 aniversario

No cabe duda de que la CR 31 fue en su momento pionera e, inevitablemente, polémica y controvertida, como expresó el filósofo constituyente Ortega con su “no es esto, no esto”. Con visión retrospectiva pueden examinarse los “defectos” sobre los que escribió el presidente Alcalá Zamora. No fue una Constitución expresiva de un consenso, como emblemáticamente pusieron de manifiesto su tratamiento de la cuestión religiosa (disolución de órdenes religiosas, sujeción a la ley del Estado, nacionalización de bienes y prohibición de ejercicio de la enseñanza) y la cuestión territorial (la autonomía que no logró desactivar la deriva del separatismo catalán).

Especialmente problemática resultó la conexión de la presidencia de la República (elegida por las Cortes y un Colegio de igual número) con un Congreso fragmentado y multipartidista. El poder de disolución (que Alcalá Zamora practicó dos veces, en 1933 y 1936) resultaba revisable y enjuiciable por las nuevas Cortes electas (art. 81 CR 31), lo que en la práctica derivó en la remoción de su primer presidente y su sustitución por Manuel Azaña, hasta entonces jefe de Gobierno.

El Tribunal de Garantías Constitucionales manifestaba, además, gruesos defectos congénitos (presidentes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado; dos representantes del Congreso, uno por región, dos de los abogados y otros cuatro por las Universidades), por lo que tanto su composición como su incipiente jurisprudencia (ley catalana de contratos de cultivo, 1934) resultaron un factor clave en la abrupta erosión de su experiencia. Por su parte, tres regiones plebiscitaron su Estatuto de Autonomía (Cataluña, 1932; País Vasco, 1936; Galicia, 1936), aunque su decurso resultó agitado y problemático (los hechos de 1934 impusieron, lamentablemente, un antes y un después sin retorno en el devenir de la II República).

Y, sin embargo, con todo, pese a los lugares comunes acerca de su destino trágico, la de la CR31 no puede despacharse sin más como una experiencia frustrada. Persiste hasta hoy el debate sobre las diferencias entre la monarquía parlamentaria y la república presidencial y parlamentarizada, así como la comparación de sus ventajas y desventajas.

Pero si se trata de evaluar sus enseñanzas, las más aprovechables se condensan con toda seguridad en la CE de 1978: no repitió los mismos errores, aunque ensayó otros inéditos; su memoria gravitaba sobre los constituyentes de la Transición, con un mejor tratamiento de los derechos y libertades, de la Constitución económica, de la cuestión autonómica, de las garantías de la Constitución normativa y de la “racionalización” del parlamentarismo, incursionando en el paradigma del parlamentarismo estructurado: constitucionalización de las bases del sistema electoral; parlamentarismo reglamentado e intensamente grupocrático; relaciones Parlamento/Gobierno; control parlamentario; continuidad del Parlamento (Diputación permanente); cuestión de confianza y moción de censura constructiva; potestad de disolución; Tribunal Constitucional y reforma constitucional.

90 años después, la Constitución Republicana de 1931 continúa reclamando una evocación detenida, respetuosa, seria, tanto en su evaluación como en su exposición a la crítica. Y sigue siendo la clave desde la que comprender mucho de lo que aprendieron las constituyentes que abrieron paso a la Constitución de 1978, vigente tras más de 42 años de maduración democrática.