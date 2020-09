En sus noventa y tres minutos de metraje no existe ni un solo plano cuyo encuadre no busque la máxima expresividad, belleza y provecho argumental. Esto no es baladí, ya que muchos autores, en su afán por demostrar su competencia, olvidan que el cine es mostración al servicio de la narración. No se trata de desplegar una galería de fotogramas estéticamente bellos, sino de buscar imágenes que sirvan a un fin superior, que es el hacer avanzar la trama. Esta es, entre otras cosas, la diferencia entre el cine y una colección de estampas. En este aspecto, Cons no podía haber rendido con mayor eficacia, ofreciendo una cita que combina una historia real con un planteamiento novedoso y una estética brillante.

Sostiene la directora que Los santos inocentes de Mario Camus fue un referente de primera magnitud para su película, porque quizá no se haya percatado de que en su trabajo asoma la influencia de Jean Renoir de modo aún más notorio, con esos encuadres pictóricos, esa tensión conducida por la psique de los personajes y esa aparente inacción.

La isla de las mentiras tiene, además, la ventaja de crecer a fuego lento, tanto en su visualización como en la persistencia en la mente de la audiencia. Dos meses después de su estreno, todavía subyace en mí la huella de su atmósfera.