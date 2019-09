La libertad de odiar: un derecho inexistente

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images El portavoz de Hazte Oír, Luis Losada, en una imagen de archivo.

No es la primera vez que asistimos, con estupor, a discursos de odio más o menos explícitos en medios de comunicación o en foros de debate retransmitidos en directo. Para muestra, el autobús tránsfobo de Hazte Oír o las jornadas de la pasada escuela presuntamente feminista Rosario Acuña, de Gijón. Estos discursos se van instalando, se van disfrazando hasta quedar parapetados detrás de un supuesto disfraz de libertad de expresión que no es tal.

Desde el Colectivo LGTBI Alicante Entiende me enviaron una foto de unos folletos que estaba repartiendo Hazte Oír por los colegios de la ciudad; en el panfleto se puede ver a dos mujeres, una de ellas con un carrito de bebé, en la que una le pregunta a la otra si lo del carrito “es niño o niña”, y ésta responde que “todavía no lo sabemos, porque todavía no habla”. En grande se puede leer arriba “Dejad en paz a los niños”, y debajo del gráfico de las madres se lee “una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género”.

Lo grave del hecho, además del folleto en sí, es la difusión en los colegios, donde los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación ajena a cualquier discriminación. En los colegios hay niños y niñas trans que no tienen por qué soportar el catecismo de un grupo ultra católico (ni de ningún otro), y también hay niños y niñas cis que no tienen que verse sometidos a tal adoctrinamiento. Los equipos docentes de los centros deben actuar con premura y deben evitar que este caldo de cultivo que abona al odio y al dogma siga contaminando los espacios de educación, máxime cuando hay menores en ellos. Las autoridades públicas también tienen que ponerse manos a la obra en esta materia rigurosa y certeramente, sin aspavientos ni discursos grandilocuentes: queremos hechos, no palabras de campaña electoral.