La locura del Black Friday

Llega el viernes más esperado del año en Estados Unidos. Lo que empezó siendo un viernes ha derivado en el fin de semana de mayores ventas concentradas del año en la primera economía del mundo. Este año las previsiones no lo son menos, y con la buena marcha de la economía y del empleo, los norteamericanos se gastarán la friolera entre 6.000 millones de dólares en un día y unos 15.000 millones de dólares entre el viernes, el fin de semana y el Ciber Monday. Esta es la locura de las compras que se adelantan a las ventas navideñas y que suponen el 60% de las ventas del año. Tal cual.

Las marcas de lujo se han sumado poco a poco a la fiesta del consumo. Tradicionalmente Hermes o Tiffany & Co nunca participaron de estas rebajas, pero la tendencia está cambiando. No para las firmas anteriores, pero sí para muchas otras marcas de lujo como Zadig and Voltaire, Sephora, Max Mara, Tod’s o Carolina Herrera.

En los outles de lujo cercanos a Nueva York, desde las 12 de la noche del viernes, cientos de personas acuden con maletas para arrasar en las tiendas de UGG´s, donde puedes encontrar botas por 30 dólares, o en la tienda de Moncler, en la que los descuentos pueden llegar al 60%, al igual que otras marcas como Valentino o Just Cavalli. Woodbury Commons es quizá uno de los operadores de centros comerciales de lujo más importantes del país, (una especie de Rozas Village masivo) que durante estos días hacen su “agosto”. Desde la gran manzana salen autobuses cada cuarenta y cinco minutos, durante la madrugada también, para llevar a decenas de neoyorquinos y cientos de turistas.

En España, la tendencia del Black Friday está consolidándose año tras año, aunque no llega ni de lejos a las cifras de descuentos que se pueden encontrar en Estados Unidos. Sin embargo, el comercio online sí está cambiando la percepción de los más reticentes, e incluso de las firmas de lujo. Joyerías icónicas como Nicols o Suarez cuentan con importantes descuentos a través de códigos personalizados.

Y cómo no, la electrónica, este fin de semana tira la casa por la ventana. En España los almacenes dedicados a la tecnología apuestan por grandes descuentos en televisores, ordenadores personales y los electrodomésticos. La aspiradora sin cable es la estrella de este año.