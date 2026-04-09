Giro en la UE: Von der Leyen quiere fusionar empresas para crear grandes multinacionales que compitan con los gigantes chinos y estadounidenses

La Unión Europea podría estar a punto de cambiar una de sus reglas más sagradas. Durante años, Bruselas ha vigilado de cerca las fusiones empresariales para evitar monopolios y proteger la competencia. Ahora, el enfoque puede dar un giro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere facilitar grandes fusiones para crear multinacionales europeas capaces de competir con los gigantes de Estados Unidos y China. Un cambio estratégico que responde a un contexto global cada vez más tenso… y más competitivo.

El objetivo: competir a escala global

La idea parte de una premisa clara: Europa se está quedando atrás frente a grandes potencias económicas.

Inspirada en recomendaciones del ex primer ministro italiano Mario Draghi, Von der Leyen ha pedido revisar las normas que regulan las fusiones empresariales. El objetivo es permitir la creación de "campeones europeos" con tamaño suficiente para competir en sectores clave como la tecnología, la energía o la defensa.

El argumento es sencillo: si las empresas europeas siguen siendo más pequeñas, tendrán menos capacidad para competir en un mercado global dominado por grandes corporaciones.

La clave del cambio: la “resiliencia”

El giro no es solo político, también conceptual.

Hasta ahora, Bruselas analizaba las fusiones en función de su impacto en la competencia y la innovación. Pero la Comisión quiere añadir un nuevo criterio: la resiliencia, es decir, la capacidad de resistir crisis, interrupciones en el suministro o dependencias externas.

En un contexto marcado por guerras, tensiones comerciales y crisis energéticas, la idea es reforzar la autonomía económica de Europa.

Las dudas: menos competencia, más riesgo

El problema es cómo aplicar ese concepto sin desvirtuar el mercado.

Algunos expertos y autoridades de competencia temen que la "resiliencia" se convierta en una excusa para aprobar fusiones que reduzcan la competencia. Menos empresas en un sector pueden significar más poder para unas pocas… y menos opciones para los consumidores.

Además, advierten de un riesgo clave: concentrar el mercado puede generar más dependencia, no menos. Si un sector queda en manos de pocos actores, cualquier fallo o crisis puede tener un impacto mayor.

Europa, dividida

El debate no es solo técnico, también político.

Francia y Alemania llevan tiempo presionando para relajar las normas y favorecer la creación de grandes empresas. Sin embargo, otros países más pequeños temen que este cambio beneficie sobre todo a las grandes economías.

Para ellos, la fortaleza de Europa está en un mercado abierto y competitivo, no en la concentración empresarial. La idea de los “campeones europeos” genera recelos, especialmente si en la práctica se traducen en gigantes nacionales.

Un cambio con muchas incógnitas

La Comisión ya trabaja en nuevas directrices que podrían presentarse en las próximas semanas, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta.

¿Cómo se medirá la resiliencia? ¿Qué peso tendrá frente a la competencia? ¿Qué fusiones se permitirán y cuáles no?

Lo que está claro es que Europa se enfrenta a un equilibrio delicado: ganar fuerza frente a Estados Unidos y China sin renunciar a sus propias reglas del juego.

Y en ese intento, podría estar empezando a redefinir su modelo económico.