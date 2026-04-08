Philippe Waechter, economista: "Irán se convierte en el país en torno al cual debe reconstruirse el equilibrio político de Oriente Medio"

Un hombre pasa junto a un mural con los colores nacionales y un misil en Teherán (Irán), el 30 de marzo de 2026, en el contexto del ataque de EEUU e Israel.

EEUU ha aprovechado la pequeña rendija que se ha abierto para terminar con la guerra en Irán, después de que durante más de un mes el estrecho de Ormuz haya sido impracticable para muchos petroleros que se quedaron atascados en el golfo Pérsico. Después de inflamar (todavía más) la crisis asegurando que una "civilización" iba a morir, Donald Trump ha aceptado una tregua de dos semanas con Irán.

A cambio, el régimen de los ayatolás debe comprometerse a permitir el tráfico marítimo en torno al estrecho de Ormuz. De hecho lo hace en un momento crítico: a Europa estaban llegando ya los últimos buques procedentes de la región y la normalidad (entendiéndola como algo similar a lo que se vivía justo antes de finales de febrero) tardará años en regresar. Sánchez, además, recuerda que la crisis no ha terminado.

En estos términos coincide Philippe Waechter, economista jefe de Ostrum (afiliado del fondo Natixis IM). Waechter considera que el "análisis más complejo" que se debe hacer lleva a una conclusión incómoda. A pesar de la operación "Furia Épica", "Irán se convierte en el país en torno al cual debe reconstruirse el equilibrio político en Oriente Medio". Fiasco monumental para la Administración Trump y para Israel.

Primeras repercusiones del alto el fuego en Irán

"El precio del petróleo ha caído por debajo de los 100 dólares. Los precios de la gasolina bajarán y las tensiones sociales se aliviarán. Este es el impacto inmediato del alto el fuego. De este modo, se podría evitar el riesgo de una escalada de la inflación y el BCE podría posponer una posible subida de los tipos de interés", avanza Waechter. Sin embargo, esta es una conclusión cortoplacista.

"El análisis más complejo", incide, es que "Irán se convierte en el país en torno al cual debe reconstruirse el equilibrio político de Oriente Medio" . Y lanza una advertencia: "Las negociaciones que están a punto de comenzar no pueden resolverse en quince días" ya que existen "algunos puntos de ruptura muy llamativos".

Por ejemplo, primer punto de fricción: retirada de tropas estadounidenses de la región. "La propuesta iraní deja el campo abierto a un reajuste político de la región sin Estados Unidos. Esto podría crear una ventaja política basada en los precios del petróleo".

Continúa: "Irán quiere controlar el estrecho de Ormuz. Esto lo transformaría de un bien público internacional a un activo estratégico regional con potencial de generar ingresos". Y el régimen de los ayatolás lo tiene muy en cuenta. Algo así alterará "el equilibrio del mercado para todos los productos que transitan este estrecho".

"Además supone una oportunidad para que muchos países de todo el mundo moneticen y controlen los estrechos, lo que representa un cambio radical en la dinámica del comercio mundial", enfatiza el especialista, al tiempo que recuerda que "Irán quiere que se levanten todas las sanciones y que se le devuelvan los activos congelados a causa de las sanciones internacionales".

En otras palabras: Irán podrá reincorporarse a la comunidad internacional "sin que se cuestione su régimen político". Por último, el analista remarca la cuestión nuclear. "Las posiciones estadounidenses e iraníes son diametralmente opuestas".

"Este fue el punto de partida de la intervención estadounidense. Irán quiere poder seguir enriqueciendo uranio. Sin embargo, la Casa Blanca aceptó este punto, considerando el plan iraní una base negociable creíble", recuerda el experto.