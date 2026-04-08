Adiós al ahorro inicial: la ayuda de la Generalitat Valenciana que permite comprar vivienda con hipoteca al 100%

Se pueden pedir hipotecas con el 100% de gasto en la Comunidad Valenciana bajo ciertas condiciones.

Acceder a una vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas en España, especialmente entre los jóvenes. No tanto por la cuota mensual de la hipoteca, sino por una barrera mucho más difícil de superar: el ahorro inicial. En este sentido, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una ayuda que cambia las reglas del juego: permite acceder a hipotecas que cubren hasta el 100% del precio de la vivienda gracias a avales públicos.

La medida ya está en funcionamiento y, a diferencia de otras iniciativas estatales, está teniendo impacto real. El programa impulsado por el Institut Valencià de Finances (IVF) ha arrancado en 2026 con cifras que reflejan una alta demanda y una ejecución efectiva.

El gran problema: el ahorro inicial para comprar vivienda



Comprar una vivienda en España exige algo más que poder pagar la hipoteca. Los bancos suelen financiar hasta el 80% del valor del inmueble, lo que obliga a disponer de ese 20% restante, además de impuestos y gastos.

En la práctica, esto supone tener ahorrados entre un 25% y un 30% del precio total, una cifra que deja fuera a muchos jóvenes, incluso con ingresos estables. Por eso, aunque muchas personas podrían asumir una cuota mensual, no consiguen acceder al mercado. Es el principal cuello de botella.

El aval del IVF: así funciona la hipoteca al 100%



La solución que plantea el IVF es cubrir ese tramo que no financian los bancos. En concreto, el organismo actúa como avalista de hasta el 20% del valor de la vivienda, lo que permite a las entidades conceder hipotecas que alcanzan el 100%.

El aval no tiene coste para el comprador, se mantiene hasta que la hipoteca baja del 80% del valor inicial y permite acceder a financiación sin necesidad de ahorro previo.

Esto supone un cambio importante en el acceso a la vivienda. Por primera vez, el principal obstáculo —la entrada— desaparece para quienes cumplen los requisitos.

Más operaciones y más volumen en 2026



Los datos del primer trimestre de 2026 muestran el impacto de la medida:

509 operaciones aprobadas.

764 jóvenes beneficiados.

beneficiados. 10,4 millones de euros en avales concedidos.

Este volumen ya supera un tercio del presupuesto total anual, fijado en 30 millones. Además, el efecto multiplicador es claro: esos avales han permitido movilizar 68,2 millones de euros en hipotecas, más del doble que el año anterior.

El precio medio de las viviendas adquiridas se sitúa en 142.077 euros, con un volumen total que ha pasado de 31,6 a 72,3 millones.

Requisitos para acceder a la ayuda



El programa está dirigido principalmente a jóvenes que buscan su primera vivienda.

Condiciones principales:

Ser mayor de edad (habitualmente hasta 45 años).

(habitualmente hasta 45 años). Residir en la Comunitat Valenciana al menos dos año s.

al menos s. No ser propietario de otra vivienda (con excepciones concretas).

(con excepciones concretas). Comprar un inmueble en la región destinado a residencia habitual.

habitual. Precio máximo de la vivienda: 311.000 euros (sin impuestos).

Estos criterios buscan focalizar la ayuda en quienes realmente tienen dificultades para acceder al mercado.

Las diferencias con los avales del ICO



A nivel estatal, el Gobierno lanzó una línea similar a través del ICO. Sin embargo, su desarrollo sigue bloqueado. Aunque se ha aprobado su prórroga, en abril de 2026 todavía no se han cerrado acuerdos con bancos, lo que limita su aplicación.

Aquí es donde el programa valenciano marca la diferencia: ya está operativo y funcionando. Eso sí, tiene una desventaja: el proceso debe iniciarlo el propio comprador, mientras que en el modelo estatal son los bancos quienes gestionan el trámite.

Una solución en un mercado cada vez más tensionado



El contexto no ayuda. Los precios siguen altos y el acceso al crédito continúa siendo restrictivo. Por eso, medidas como esta están ganando protagonismo. No solo facilitan la compra, sino que abren el mercado a perfiles que hasta ahora quedaban fuera. El resultado es que hay más operaciones, más financiación y más jóvenes accediendo a su primera vivienda.