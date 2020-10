"La pandemia ha aumentado la manipulación del discurso de los menores en caso de divorcio conflictivo"

Sheila Queralt es lingüista forense. No, no estudia las lenguas muertas ni usa la Ouija para hacer su trabajo. Y sí, sí consigue que las palabras delaten delitos. Dirige el único laboratorio privado de España dedicado específicamente al peritaje judicial de textos escritos o muestras orales, de referencia en el mundo de habla hispana. Su currículum es brillante y extenso, es una verdadera experta en Lingüística Forense. Tiene numerosos másteres, publicaciones científicas, distintos cargos profesionales y varios libros. El último se llama Atrapados por la lengua: 50 casos resueltos por la Lingüística Forense (Larousse) y ya se puede reservar .

Sí. Los dictámenes periciales que emitimos son una prueba más. Siempre nos referimos a la complementariedad evidencial, es decir, hay que considerar el conjunto de pruebas, ninguna es más importante que otra. Aunque también es cierto que, a veces, llegan a nosotros porque no tienen más pruebas y creen que ya no tienen nada que hacer. En esos casos, les ayudamos cuando están estancados o cuando deben reconducir la investigación. Hay que destacar que nuestros peritajes, dependiendo del asunto, pueden ser decisivos como, por ejemplo, en casos de plagio, de desambiguación de una cláusula o del análisis de una amenaza en los que raramente se aportan más evidencias.

Primero debe tener estudios universitarios de lengua, ya sea traducción e interpretación, filología, lingüística aplicada… para tener conocimientos sólidos de las teorías y las metodologías del análisis de la lengua. Después, debe hacer un máster en Lingüística Forense, que antes se podía cursar en España, pero ahora solo se puede hacer en el extranjero, lo que conlleva que les enseñen los análisis del inglés y no profundicen en el análisis de la lengua española y su dialectología. Y, por último, deseablemente debería hacer un doctorado para especializarse en alguno de los campos de la lingüística forense y adquirir el nivel de precisión necesario para este tipo de trabajo. No se trata de corregir textos ni de juzgarlos, se trata de analizarlos al detalle, describirlos y detectar marcas lingüísticas únicas, propias del autor.

La experiencia es imprescindible, sobre todo para valorar bien y no precipitarse en dar una conclusión. Al principio cuesta no hacerlo, porque este trabajo es pasional, motiva y engancha. Pero hay que saber reflexionar. Yo nunca entrego un dictamen sin antes irme a dormir y pensar con la almohada “¿si fuera la parte contraria diría lo mismo o no?”. Siempre lo hago. También hay que saber tejer los hilos de la pericial para no dejar ninguno suelto. No solo consiste en emitir los dictámenes, sino en pensar cómo me podrá atacar la otra parte y adelantarme a eso. Esa es la perspectiva más forense.