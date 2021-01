La película sobre Robin Williams que revela cómo la demencia marcó sus últimos años

El deseo de Robin profundiza en cómo la enfermedad que sufría sin saberlo podría haber influido en su muerte, y cuenta con testimonios de personas cercanas al actor que hasta ahora no se habían pronunciado, como Shawn Levy. El director de su última película, Noche en el museo, cuenta cómo el cómico de las mil voces le dijo “ya no soy yo, qué está pasando” y explica cómo sufría en el set de rodaje, cuando le costaba recordar el guión. Se suma al testimonio del director de la serie The Crazy Ones, David E. Kelly, que revela que tuvo que esconder en los planos la mano del actor por los temblores.