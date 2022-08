La religión está ganando el centro de la agenda política en EEUU

El hijo de Bush, George W. Bush, un cristiano evangélico, demostró ser un partidario más fiable de la derecha religiosa antiabortista, que en el momento de su elección en el año 2000 se había convertido en dominante dentro del partido.

Bush II hablaba con orgullo de su fe cristiana, declaraba su apoyo a la “cultura de la vida” y hacía campaña en contra del matrimonio homosexual, otra prioridad de la derecha religiosa en 2004. La prensa atribuyó a los “votantes con valores” el apoyo a su campaña de reelección y el influyente pastor evangélico James Dobson adoptó esa descripción para su cumbre política anual.

El Congreso, cuyo control habían obtenido los republicanos en 1994, aprobó una ley que prohibía los procedimientos que el movimiento antiabortista denominaba “aborto de nacimiento parcial”, que permitía a los fiscales acusar a las personas de una serie de delitos graves por herir o matar a un feto no nacido. Bush firmó la ley.

Sin embargo, mantuvo la cuestión de la anulación del caso Roe a cierta distancia.

“Lo que no hizo fue pedir la revocación del caso Roe”, escribieron los politólogos Thomas Keck y Kevin McMahon en un artículo de 2016 titulado Why Roe Still Stands.

De hecho, señalan Keck y McMahon, “Bush nunca pronunció públicamente la palabra Roe durante sus ocho años de mandato”.

La derecha religiosa se desvaneció de los titulares políticos tras una serie de escándalos en los últimos años de Bush.