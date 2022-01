La diputada de Vox Macarena Olona lleva meses reivindicándose como una política andaluza, aunque nació en Alicante, preparando así su posible candidatura en las elecciones de esa comunidad autónoma.

En una entrevista reciente en VozPópuli, la dirigente del partido de Abascal recordó que ella es diputada electa por Granada. “En mi caso soy andaluza y diputada andaluza. No admito el racismo y los insultos por determinados políticos en Andalucía y a nivel nacional”, afirmó.

“Algunos piensan que yo no debería concurrir a estas elecciones por no haber nacido en Andalucía. No lo admito. Vox es un proyecto nacional. Nadie va a vetar mi posible candidatura como si yo fuera menos española o menos andaluza que otra persona que haya nacido en Andalucía”, añadió.

Y, además, afirmó que “se da la paradoja” de que “se están reconociendo más derechos a los inmigrantes ilegales” que a ella: “Esos mismos partidos que defienden la política de fronteras abiertas y que no se exijan requisitos mínimos para residir y trabajar en España como son PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular y Ciudadanos son los que rechazan una posible candidatura como la mía por no haber nacido en Andalucía”.

Olona difundió esa entrevista desde su cuenta oficial de Twitter junto al mensaje: “Los andaluces nacemos donde nos da la gana”. Y Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía y diputada en el Parlamento regional, se ha apresurado a responder: “Los andaluces nacemos en Alicante, vivimos en Madrid, cuestionamos la autonomía andaluza y nos presentamos a las elecciones por Granada, chúpate esa”.

“Tendría que nacer otra vez y quitarse la malaje”, ha añadido.