La serie que Pablo Iglesias define de obra maestra y que le recomendó Pedro Sánchez

Pablo Iglesias es muy asiduo a recomendar cultura en sus redes sociales. Ya lo hacía cuando era diputado raso y lo sigue haciendo ahora que es vicepresidente del Gobierno.

Este martes, Iglesias ha recomendado en su cuenta de Twitter una serie que ha calificado de “obra maestra” y ha contado que se la ha recomendado nada más y nada menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .

“Acabada Baron Noir. No son tiempos quizá para hablar de series, pero esta es una obra maestra que me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación @sanchezcastejon”, ha escrito Iglesias en Twitter, donde tiene más de 2,5 millones de seguidores.

La serie, de origen francés, se emite en HBO y está muy bien valorada en Filmaffinity donde cuenta con un 7 de nota media, muy alta teniendo en cuenta los estándares de calificación de la plataforma. Tiene dos temporadas y son 16 capítulos en total, por si este fin de semana estás huérfano de series.

El crítico de The Guardian, Gwilym Mumford pone por las nubes este thriller político del que dice que es “una mezcla perfecta de House of Cards y The Sopranos.